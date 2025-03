Alves, el derecho y la ministra Montero

“In dubio pro reo”: en caso de duda, hay que dictar sentencia a favor del convicto. Se trata de un principio jurídico que se aplica en el Derecho Penal y que establece que si el juez o el tribunal tienen dudas sobre la culpabilidad de un acusado, deben absolverlo. Es lo que ha ocurrido con la revocación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la sentencia condenatoria por violación del futbolista Dani Alves.

Según advierten los magistrados, el hecho de que la tesis acusatoria no se haya podido acreditar no supone afirmar que la hipótesis verdadera sea la que mantienen los abogados de Alves, pero sí obliga a su absolución. El fiscal y la acusación particular deberá acudir ahora al Supremo, que determinará finalmente si el internacional brasileño queda libre o va a la cárcel. O sea, que el futbolista no merece los altares, pero tampoco las rejas.

"Es preferible que cien culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra condena”. Este aforismo es una de las columnas que sostienen el edificio del derecho penal moderno, pero no lo entiende así la ministra Montero, para quien la absolución de Alves es “una vergüenza”. El respeto al estado de derecho no parece figurar en el ideario de los papanatas del sanchismo, para quienes los jueces solo actúan con honestidad cuando las sentencias se ajustan a los intereses del partido que gobierna. Aplicar la ley en su contra es terrorismo judicial, “lawfare” y el sursum corda de la malignidad.