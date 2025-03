Con valores siempre se gana

Resultados, sí. Claro que sí. Pero ¿de cualquier modo? No. Rotundamente no.

En la empresa, en el liderazgo, en la vida, el cómo importa tanto como el qué. Los valores no son palabras bonitas para colgar en una pared. Son cimientos. Son lo que queda cuando se olvidan los discursos. Lo que sostiene una decisión difícil. Lo que permite mirar a los ojos con la tranquilidad de haber hecho lo correcto.

Hay muchas formas de liderar. Mi apuesta es por el propósito, la honestidad y el respeto. Porque quien actúa con integridad puede equivocarse, pero nunca traicionará lo esencial. Y lo esencial, para mí, son las personas, la verdad y el compromiso con Asturias.

No todo vale. No vale el atajo. No vale la trampa. No vale el miedo disfrazado de prudencia ni el insulto disfrazado de coraje. Lo que vale es el respeto. La coherencia. La dignidad.

Me presento a la presidencia de FADE porque creo en Asturias, en sus empresas y en el poder transformador de quienes crean empleo, arriesgan e innovan. Pero también porque creo en otra forma de representar: una que sume, que escuche, que construya. Porque el futuro de FADE no se puede levantar desde el enfrentamiento. Se construye con responsabilidad, con trabajo, con principios.

En tiempos difíciles como los de estos años, FADE ha sido una organización estable, útil y presente. Situamos el absentismo en el centro del diálogo social y exigimos una fiscalidad más justa y competitiva para Asturias. Impulsamos la digitalización de cientos de empresas. Abrimos el acceso a fondos europeos. Apostamos por la FP dual. Acompañamos a pymes en su crecimiento. Y defendimos con firmeza las infraestructuras que Asturias necesita.

Nada de esto se consigue con ruido. Se consigue con dedicación, con rigor, con visión. Y, sobre todo, con valores.

Porque los logros no se levantan solos. Se construyen con personas. Con equipos diversos, comprometidos, capaces de pensar en el bien común. Los legados de verdad no nacen del ego. Nacen de sumar. De escuchar. De acordar.

Esa es la FADE que defiendo. Una FADE moderna, abierta, transparente. Que represente a todas las empresas —grandes y pequeñas—, en todos los rincones de Asturias. Una FADE que no impone, que representa. Y liderar significa también salir de nuestras fronteras. FADE tiene voz en el noroeste de España porque hemos sabido generar alianzas con otras patronales. Hemos defendido una agenda común para impulsar proyectos, reclamar inversiones, estar donde se decide. La competitividad se conquista desde la acción.

Por eso creo en una FADE que represente con orgullo al empresariado asturiano en Madrid, en Bruselas y en cualquier espacio donde se juegue nuestro futuro. Una organización con estrategia, con datos, con resultados. Una FADE influyente, firme y respetada.

No me interesa el fango. Nunca me ha interesado. No lo he usado y no lo usaré. Porque liderar no es atacar. Es asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad se honra cada día con trabajo, con integridad, con entrega.

Vengo a trabajar. A defender lo que nos une, no a explotar lo que nos divide. Porque cuando se lidera con valores, se genera confianza. Y cuando hay confianza, se crean alianzas. Y con alianzas, se construye futuro.

A los empresarios y empresarias de Asturias les digo: este proceso no es solo una elección. Es una decisión sobre qué tipo de organización queremos. Si queremos rumbo o queremos ruido. Si queremos altura o desgaste. Si queremos avanzar o retroceder.

Representar a FADE es un compromiso colectivo. Es un honor que solo se puede ejercer con humildad y con firmeza.

Y sí, lo digo con claridad: aspiro a seguir presidiendo FADE. Por lo que he hecho. Por cómo lo he hecho. Por todo lo que aún podemos lograr juntos. Con visión, con responsabilidad y con principios.

Porque el verdadero compromiso no se firma con palabras. Se demuestra con decisiones. Con la valentía de elegir el camino correcto, aunque sea el más largo o el menos aplaudido.

Porque el legado de verdad no se mide en cifras, sino en coherencia. En cómo tratamos a las personas. En lo que defendimos incluso cuando no convenía.

Liderar con valores no es fácil. Pero es lo único que nos trasciende. Y cuando se gana con valores, ganamos todos.

