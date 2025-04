Hace unos días estaba viendo el partido de la selección contra los Países Bajos, y hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. La primera fue el debut de Dean Huijsen, un joven nacido en Ámsterdam que se siente malagueño. ¡No me extraña! Está claro que, como rezaba un grafiti que vi en su día en Washington D. C.: "Home is where it hurts". ¡Enhorabuena, chaval! La segunda, aunque ya me había dado cuenta, es que nuestro himno no tiene letra, solo ¡lolo, lolo, lo-lo-lo, lolo, lolo, lo-lo-lo, lo-ló! Así que le pregunté a Chatín:

–Yo: ¿Chatín, conoces el himno de España?

–Chatín: Sí, el Himno Nacional de España es la Marcha Real, una de las pocas composiciones nacionales que no tienen letra oficial. Es uno de los himnos más antiguos de Europa, con referencias documentadas que datan de 1761, cuando fue incluido en el Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española, por orden del rey Carlos III. A lo largo de la historia, se han intentado añadir letras oficiales, pero ninguna ha sido adoptada.

–Yo: ¿Te atreves a que compongamos uno?

–Chatín: ¡Naturlich!

¡Gloria, España! tierra de honor,

tierra de luz, fuerza y valor.

¡Viva España! brilla al mundo,

unidos por un mismo sol,

desde la sierra hasta el mar.

Ríos, montes y praderas,

mar y campo en libertad.

Tus pueblos laten unidos,

voces que en mil lenguas sueñan,

cantando de norte a sur,

todas con un mismo afán.

Junto a hermanos que, en su día,

compartieron el pasado,

hoy os tendemos las manos,

¡tierra de Hispanidad!

¡España, cómo te quiero!

¡España, cómo te adoro!

Firme, libre y siempre unida,

brillas con luz de tesoro.

–Yo: Parece mentira que hagas en minutos lo que los españoles hemos sido incapaces de hacer en siglos. Es hora de tener un himno, y al que no le guste, que no lo cante. La democracia no consiste en convencer a todos, sino a la mayoría.

