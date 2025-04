Entresijos del nacimiento de la fabada

Si algún deleite gastronómico nos caracteriza a los asturianos es la fabada (el subfijo –ada presupone abundancia, exceso). Aunque el cultivo de esta legumbre parece remontarse al siglo XVI, no es hasta bastante más tarde cuando se consolidan sus señas de identidad, hasta erigirse en la estrella del arte culinario regional.

No es un plato exclusivo de la cocina asturiana, pues compite con otras variantes afines repartidas por doquier: las judías de El Barco de Ávila, los frijoles charros de México, la feijoada de Brasil, las "baked beans" del Reino Unido y, muy especialmente, con el afamado "cassoulet", guiso elaborado con alubias blancas y distintas partes de carne animal en el mediodía francés, concretamente en la región de Occitania (Castelnaudary, Carcasona y Toulouse). Algunos autores sugieren al respecto que el cassoulet podría haber llegado a Asturias desde "La Ville Rose" gracias al Camino de Santiago.

Las alubias o judías (en asturiano fabes) provienen de América, de donde llegaron a mediados del llamado siglo de los descubrimientos, poco tiempo después del maíz, plantándose tradicionalmente juntos desde entonces merced a un proceso simbiótico. La tradicional fabada asturiana se caracteriza por utilizar como ingrediente específico: "fabes de la Granja" con un acompañamiento cárnico ahumado (compango) compuesto por chorizo, morcilla, tocino entreverado y lacón.

Las referencias iniciales sobre este suculento puchero aparecen en "El Comercio. Diario de Gijón" (n.º 1765, p. 3) con fecha de jueves 24 de julio de 1884. Se trata de un anuncio con el siguiente relato literal: "¡A Granda! Apenas si se comprende ya en estos tiempos como puede haber un buen asturiano, ó cuando menos un buen gijonés con resignación bastante para no hacerse partícipe de la tradicional ‘fabada’, en la no menos tradicional romería de Granda. A fin de que los deseos del público tengan cumplida satisfacción y sus parroquianos no sean objeto de explotaciones, Justa la Bartola, no perdonara ninguno de los sacrificios que en otros años le han conquistado tantos favores de sus numerosos amigos. Se servirán cubiertos desde 2,50 pesetas".

En los primeros lances del siglo XX fue ya más usual referirse a la misma. Así, en 1913, la "Biblioteca de la mujer" dirigida por la condesa de Pardo Bazán edita la obra "La cocina española antigua" en la que se menciona la "fabada asturiana", por lo cual debe ser considerada como la pionera al incluir su receta. En la edición de 1920 del "Ramillete del ama de casa" escrito por Nieves (María Josefa de las Alas Pumariño), se reseña un alimento denominado "Potaje de alubias" (un nuevo antecedente de la fabada stricto sensu) en el que recomienda que las legumbres sean largas, tiernas y finas, a las que se debe de agregar un trozo de jamón, costillas de cerdo, chorizo y morcilla, procurando que la cocción sea muy suave.

En 1929 Julio Camba saca a la luz la primera edición de "La casa de Lúculo o el arte de comer", un libro que condensa una filosofía de la vida a través del paladar, salpicada con un tono jocoso, fruto de las vivencias gastronómicas vividas por su autor al ejercer como corresponsal de prensa en varios países. Alude a la fabada dedicándole sustanciosas frases, entre ellas: "a juzgar por el gusto de algunas fabadas, hay ollas que no deben de haberse enfriado desde la Reconquista. Ollas viejas de cristianos viejos, donde la oreja de cerdo alterna con el rabo, y donde lo mejor del sabroso cuadrúpedo es absorbido por las blandas, tiernas y mantecosas fabes". Adjunta, asimismo, una chismosa anécdota de su experiencia al probarla: "La primera fabada que yo he tomado en mi vida me la ofreció en Somió don Melquíades Álvarez, y era tan buena que a causa de ella estuve a punto de ingresar en el Partido Reformista. Gracias a que Guillermo Guisasola me dio luego en Madrid otras fabadas nada inferiores a la de Somió (…). Al comer mi primera fabada, yo procedí como procedo siempre ante un manjar inédito y gustoso. Me tomé un plato. Me tomé otro. Y cuando terminé el segundo plato, me dije: ¡Hombre! Esto de la fabada no parece que esté nada mal. No va a haber más remedio que decidirse a probarla…". La historia no acaba aquí, pues pasados dos días aún permanecía en su hotel en Gijón postrado en el lecho, sin saber cuál sería su porvenir después del atracón lujurioso, si el reformismo o el hospital.

El dilema de los inicios de la icónica fabada sigue abierto, pues, a nuevas investigaciones.

