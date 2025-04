¿Cuál es la hoja de ruta de Feijóo para llegar a la Moncloa?

Tenacidad, sin atajos y sin concesiones. Estas son las tres claves de la hoja de ruta que ha presentado este fin de semana en Sevilla el líder del PP para llegar a la Moncloa. "Trabajo, trabajo, trabajo". Un método que su equipo considera que lo convierte en antagonista natural del efectismo de Pedro Sánchez. El atajo de Junts para hacer caer al Gobierno parece, por ahora, descartado. No es viable después de la espantada de Puigdemont con la cuestión de confianza. Y no es deseable en forma de moción de censura. El precio comprometería la esencia del proyecto, el método. El calendario electoral empieza a dibujarse: un superdomingo en mayo del 2027 con elecciones generales, municipales y autonómicas donde corresponda. Antes, elecciones en Andalucía. Mientras, Feijóo se dedicará a dos cosas. Con una mano, la del Congreso y el Senado, a proteger a los españoles de lo que llama "la república bananera de Sánchez". Con la otra, la de las comunidades autónomas donde gobierna el PP, a construir la alternativa: vivienda, fiscalidad, calidad democrática, agricultura y estado del bienestar. De ahí el empeño en que sus presidentes saquen adelante los presupuestos, aunque sea con Vox, pero mejor ahora que en el 2026 y el PP los necesita para exhibir que gobierna de otra manera, en el fondo y en la forma, en los contenidos y en el continente. Lo nuclear es generar el "momentum" de que es inevitable un cambio de ciclo político: Sánchez está agotado y la alternativa es creíble dentro y fuera de España. No es la primera vez que Feijóo trata de imponer su estilo, pero el contorsionismo de Sánchez, en algunas ocasiones, y la voracidad de algunos presuntos aliados, en otras, no le han dejado hacerlo de manera sostenida en el tiempo. Insiste. Así empezó su discurso del domingo, con la tenacidad.

Una cosa deberían tener clara los que le cuestionan el método: Sánchez se crece en la adversidad, de manera que acosarle sin respiro acaba estimulando su instinto de supervivencia. La excitación permanente igual sirve para facturar a los gurús de la comunicación, pero los resultados son más que discutibles. No hay que olvidarlo. Y Feijóo recuerda perfectamente cómo y por qué no llegó a la Moncloa en julio del 2023.

