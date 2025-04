Tres años mejores

Gracias a la reforma laboral aprobada hace tres años, España es hoy un país mucho más sano, con más personas trabajando y en mejores condiciones. Asturias es un buen termómetro: el peso del empleo indefinido se sitúa ahora en niveles históricamente altos y la precariedad extrema se ha reducido a la mitad.

El 30 de marzo de 2022 entraban en vigor las medidas pactadas en el diálogo social en materia de contratación. Y a los tres años se constatan los efectos positivos que ha tenido sobre el mercado laboral, que cuenta con empleos más estables y de mejor calidad, y que está convirtiendo en indefinida parte de la temporalidad injustificada o fraudulenta que sufrían infinidad de trabajadores y trabajadoras en sectores como la construcción y la hostelería.

La reforma laboral, por la que CC OO luchó durante tanto tiempo, fue acordada entre los agentes sociales y económicos y el Gobierno de coalición progresista, y no impuesta como hizo el Partido Popular con la desastrosa reforma anterior, que precarizó el mercado laboral como nunca antes. La de 2022 no solo impulsó la contratación indefinida, sino que volvió a otorgar prevalencia al convenio sectorial, recuperó la ultraactividad y reguló mejor la subcontratación. Una reforma que no contenía ninguna medida lesiva para la clase trabajadora, ni tampoco para las empresas, como se ha comprobado, y que vino a dar un paso de gigante para dignificar el mundo del trabajo.

Los datos no dejan lugar a dudas. La última encuesta de población activa confirma que en Asturias los niveles de temporalidad del empleo se sitúan en valores históricamente bajos, y las cifras del Servicio Público de Empleo reflejan asimismo que el empleo indefinido a tiempo completo sigue en aumento.

Tal como detalla el informe que acaba de elaborar nuestro sindicato sobre el balance de la reforma laboral en Asturias en materia de contratación y empleo, el porcentaje de personas afiliadas con contrato temporal no llega al 14%, y es trece puntos inferior al que había antes de la entrada en vigor de la reforma, según los registros de la Seguridad Social. Además, la precariedad extrema se ha reducido a la mitad: de las 23.567 personas trabajando con contrato temporal y a jornada parcial que había en febrero de 2022, se ha pasado a 10.991 en febrero de 2025; entonces suponían más del 8% sobre el conjunto de la afiliación al régimen general, y ahora no llegan al 4%.

Es importante señalar también que la reforma laboral ha sido compatible con el aumento del empleo: en estos tres años se han creado en Asturias 18.807 puestos asalariados. La mejora del mercado laboral permite asimismo aumentar la productividad y reducir las bajas por incapacidad temporal, porque las personas trabajadoras sanas y felices van a enfermar menos y ser más eficaces.

La patronal y los sindicatos estuvimos a la altura, sumando desde la diferencia, buscando el máximo común denominador, y al final logramos la reforma laboral más favorable para los trabajadores y trabajadoras, y con mayor consenso entre los agentes sociales de la reciente historia de nuestro país. Llegó además con voluntad de permanencia, lo que tampoco es un asunto menor cuando se trata de lograr "estabilidad" en las relaciones laborales.

Su éxito la avala y debería ser un ejemplo: con el consenso y el diálogo social se pueden dar pasos en la buena dirección, la que nos lleva a un mercado laboral más saludable y a una sociedad mejor. Ese es el camino, pero aún queda mucho por hacer, empezando por reducir el tiempo de trabajo para avanzar hacia el pleno empleo.

