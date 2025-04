Con la I Guerra Mundial y sus secuelas se acabaron los últimos grandes imperios decimonónicos (el imperio otomano, el austrohúngaro y el zarista) y sus dinámicas de anexión y conquista a la vieja usanza del uso de la fuerza. Esta tercera década del siglo XXI nos devuelve a la casilla de salida con el surgimiento de dos nuevos imperios salidos del final de la guerra fría entre la OTAN y la URSS, como son la Rusia de Putin o la MAGA (Make America Great Again) de Trump.

Los anhelos expansionistas de estos dos colosos han quedado sobradamente probados tanto por los hechos del uno con la invasión de Ucrania, ahora con la indisimulada intención de un gobierno títere en Kiev, como por las palabras del otro amenazando anexionarse Canadá y Groenlandia incluso con el uso de la fuerza, lo que le convertiría, de hecho, en un país tan extenso o más que la propia Rusia, que no es poca cosa para la mentalidad del vaquero americano.

Pero el caso es que, entre Ucrania y Groenlandia, disputadas por ambos, se extiende ni más ni menos que el viejo y pequeño continente europeo, núcleo generador de la civilización occidental con todo lo malo y lo bueno que ello ha tenido, que no ha sido poco, y de la que han salido estos dos grandes gigantes, por cierto. Y que sus lenguas son, de largo, las más habladas en el mundo con permiso del mandarín chino.

Europa en medio de estos nuevos depredadores (con todo lo que ello implica de depredación de tierras, tierras raras y hasta tierras virtuales) está como un emparedado en el que Ucrania y Groenlandia no son sino los extremos más oriental y occidental de la misma que se están empezando a merendar estos cíclopes.

El punto fuerte de Europa radica en que es una potencia económica de gran magnitud. Tanto que el conjunto del PIB de todos los países que están dentro de los límites continentales europeos, excluyendo Ucrania, se pueden estimar en torno a unos 29-30 billones de euros (www. datosmacro.expansion.com, 2024). Por encima de los EE UU, casi el doble que China y 15 veces superior al PIB ruso. Y su renta per capita es cuatro o cinco veces superior a la rusa o a la china, solo igualada por la estadounidense, lo que la convierte, de facto, en un poderoso mercado del que todos quieran sacar tajada, como, de hecho, ya están haciendo China y otros muchos países más.

Su punto débil, en cambio, es su extremada fragmentación y división, no solo territorial, si no también política e ideológica (vicios y virtudes del pluralismo político y social), a pesar de la Unión, lo que la hace avanzar en un desorden más caótico si cabe que el camarote de los hermanos Marx. En esta tesitura no es difícil prever un deslizamiento hacia la anomia europea en los próximos años, cuando no a la polarización hacia uno u otro de esos dos extremos, como ya parece estar sucediendo ahora. O instalarse en la postura más habitual de "la ciudadanía" de la tan bien acomodada Europa, y de "cierta clase política", de "hacerse el tonto" y mirar para otro lado, como si nada estuviera pasando. Situación de la que sabrán sacar partido, sin duda, ambos dos susodichos sátrapas, si nadie lo remedia.

