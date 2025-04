Educación y "Adolescencia" en plano secuencia

Como he pasado toda mi vida laboral y emocional en la enseñanza, nada de lo que narra el episodio 2º (la policía investiga en una escuela pública británica el entorno escolar de un niño asesino presunto) de la excelente y redonda serie televisiva "Adolescencia", nada –digo– me es ajeno. Ese ambientazo sísmico en las aulas, con profes fuera de juego sin VAR que los socorra, analfabetos involuntarios ante los nuevos lenguajes de las redes, carentes de autoridad y medios, puteados con contumacia… ese ambientazo sísmico –digo– lo he visto irse fraguando al calor malsano de los tiempos. A la vez, he visto casos gozosamente asombrosos, casos de abnegación docente y discente enmarcables, ejemplares, vocacionales y militantes, en lucha contra las mareas lerdas de administraciones educativas turulatas y planes de estudio –uno y otro y otro: a cual más necio– boicoteadores de cualquier sentido común, de cualquier espíritu de la época, nefastos. He visto las batallas de los David de pizarra y encerado contra los Goliat de carteritas tipo BOE o BOPA –forradas con las normativas sucesivas vigentes–, y contra ciertos papás fieros y feroces.

Quiero decir que aplaudo "Adolescencia", pues descarga en el discurso de los conciudadanos de la patria mía un escalofrío medular y rotundo. ¿Cómo es eso de que un niño pueda matar a otro niño (ay, recordado Juanjo Plans)? ¿Qué pasa aquí? ¿Mirábamos a otro lado mientras la serpiente incubaba el huevo? ¿Son culpables de lenidad algunos padres? ¿Acaso atendían los gerifaltes educativos solo al artículo no sé cuántos del apartado no sé cuántos del Decreto no sé cuántos barra no sé cuantitos? ¿Les bastaba a los papis comprar al chiquillo el juguetito amordazador de moda? ¿Y por qué no ensalzábamos en nuestras reuniones al gran alumno, a la chica de matrícula de honor, a la honestidad, el coraje, el curro diario, y sí malgastábamos la tarde con la adaptación curricular de algún manguán, alentado por cómplices padres pasotas? ¿Hay culpables y debe haber culpa?

Insisto: aquí solamente escribo sobre el pavoroso segundo episodio de "Adolescencia", el de la escuela. La vida de enseñante me ha hecho transitar desde la orden que un maestro recibiera del director de su colegio: "Vigílelos, que los chicos de hoy empiezan masturbándose y acaban marxistas" –años 70 del XX–, al "De-y sin duelu al mi fíu" ("Atice a mi hijo sin compasión") como directriz disciplinaria a la que un padre montaraz de los 80 me animaba. He ido del "Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer, payaso" que algún chuleta pimpollito profería a los profes en la pasada década –hasta que una inacabable depresión mandaba a casa al educador con la baja definitiva–, he ido –digo– hasta el "Da gracias a que eres mujer, porque si no te reventaba la cabeza", que hace dos años hubo de sufrir una compañera aún en activo. Aunque también me cruzo con educandos que me paran y me dicen que han leído una novela de Torrente Ballester o un poema de Machado gracias a mí, y yo voy y lloro.

O sea, que vean "Adolescencia" y métanla en la conversación. Pero, de rodillas y brazos en cruz se lo suplico: no alaben tanto y tanto que está rodado en plano secuencia cada episodio y que el plano secuencia es un prodigio recién inventado. Que no me sean adanistas. Que hay que leer un poquito antes de sacar la doctrina a pasear. Que ese rodar una peli todo seguido en distintos lugares (si fuera en el mismo lugar, se llamaría plano fijo) ya lo usaron Murnau en "Amanecer", Hitchcok en "La soga", Welles en el inicio de "Sed de mal", Kubrick con el triciclo de "El resplandor", Campanella en la persecución en el estadio de la perfecta "El secreto de sus ojos"… y el propio Barantini –director de la serie que nos ocupa– así filmó "Boiling point" en 2021. Ay, el edadismo...

