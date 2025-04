Pocas bromas con la guerra

Tal vez la edad nos lleva a adoptar una actitud demasiado circunspecta. Nos volvemos más cascarrabias, más aguafiestas, más abuelos Cebolleta. Cuando en la mesa de nuestros padres, y no digamos de nuestros abuelos, salía a colación la palabra guerra, un silencio sepulcral llenaba la estancia. En el rostro de los más mayores reaparecía ese rictus de dolor que solo dejan las heridas sin cerrar. Los más jóvenes –como hoy– intentábamos quitar hierro al asunto con un mal chiste o un frívolo "no será para tanto". "Rite, rite…", nos soltaban con esos amenazantes puntos suspensivos. Como diciendo: "que no te toque a ti".

El vertiginoso y drástico cambio de la situación mundial, en apenas tres meses, no nos ha dejado el tiempo suficiente para digerirlo. Casi de un día para otro, nos encontramos citando a Chamberlain, Deladier, Ribbentrop o Mólotov en busca de referencias que nos expliquen si de verdad estamos en una situación prebélica. Rearme se ha convertido en la palabra clave, después de décadas de alegre despreocupación, dedicados fundamentalmente al desarme, a las fuerzas de paz, a convertir los ejércitos en ongs.

Al igual que el miedo nos provoca una risa nerviosa, todo lo que tiene que ver con la guerra inmediatamente lo convertimos en chiste. Como si al reírnos de ello alejáramos el peligro. Hay que ver qué graciosa la comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, explicándonos en un vídeo –en modo azafata– cómo tenemos que preparar el kit de supervivencia para caso de guerra. Necesitamos "agua, alimentos en conserva o liofilizados, material de iluminación, medicamentos, documentos de identidad, una radio de onda larga…". Y venga memes, ja, ja, ja.

Necesitamos conocer cuál es la postura exacta de nuestro Gobierno sobre la probabilidad o no de un conflicto armado

Pero para gracioso lo de los mandamases norteamericanos jugando a la guerra a través de su chat de Signal, que viene a ser como uno de los nuestros de Whatsapp. No se le ocurre otra cosa al asesor de Seguridad Nacional que incluir en el grupo al director de "The Atlantic", revista muy crítica con Trump. En el chat, se comentaban abiertamente los preparativos de un ataque a posiciones hutíes en Yemen. Participaban de la conversación, en plan colegas, el vicepresidente, el jefe del Pentágono y el Secretario de Estado, entre otros capitostes.

Como es natural, el chat apareció publicado. No era intrascendente, como intentó hacer creer la Casa Blanca. Se hablaba de ataques, horarios, lugares, aviones F-18, drones, misiles Tomahawk… Todo ello acompañado de divertidos emojis triunfalistas, cargados de ardor guerrero, expresiones despectivas hacia los europeos y felicitaciones mutuas de los asistentes: "Buen trabajo, muchachos". Según se supo luego, el "buen trabajo" fue un bombardeo, como consecuencia del cual hubo al menos cincuenta muertos y más de cien heridos.

Ja, ja, ja. Es como la guerra de Gila, se lee en las redes sociales, donde se lucha denodadamente a ver quién es el más gracioso. Para gracioso, por cierto, que la mili volviera a ser obligatoria. Ja, ja, ja. Los países nórdicos ya están recuperando el servicio militar y aquí, dependiendo de cómo vaya la cosa, pues no se descarta. Hacen falta soldados, igual que hacen falta armas, que últimamente el tema de la defensa lo hemos tenido muy abandonado. Hasta querían quitar el ministerio.

La frivolidad de nuestros políticos, intentando escaquearse de la responsabilidad que se les exige, no ayuda. Al contrario, alarma aún más. Necesitamos información, conocer cuál es la postura exacta de nuestro Gobierno, sobre lo que pasa en el mundo, sobre la probabilidad o no de un conflicto armado. El otro día, la casualidad quiso que me encontrara con el célebre artículo "Neutralidades que matan", que el Conde de Romanones escribió a propósito de la primera Guerra Mundial, "el conflicto europeo, tantas veces temido, por tan pocos creído". Viene muy a cuento ahora, más de cien años después. Lástima que hoy no tengamos un Romanones capaz de mantener un debate parlamentario a la altura de la situación o, al menos, un artículo que nos alerte de que, con la guerra, pocas bromas.

