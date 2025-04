Indispensables jueces

Los jueces no deben quedar libres de un respetuoso escrutinio público, como poder público que son y además porque a veces algunos no son inmunes a su propia ideología. Pero hay que dejarlos hacer su trabajo, como soporte imprescindible del Estado de Derecho. En Francia acaban de aplicar la ley con rigor inusitado al cortar el desafuero de Marine Le Pen y de paso su carrera política. En USA, tras quedar noqueados con la victoria de Trump, el partido demócrata y el mismo sistema son hoy por hoy la única defensa alzada frente a su deslizamiento a la autocracia. En Brasil están cercando la deriva golpista que subyace a su errática tradición política. En España su actuación fue decisiva –con un Gobierno titubeante a la deriva– para detener el secesionismo, algo que no se debe olvidar y permite entender su posterior incomprensión de los esfuerzos para reinsertar a los secesionistas.

