Orgullo europeo

Decir que Europa se ha dormido y se ha quedado retrasada en muchos terrenos, es una verdad irrefutable. La pasividad y la inacción durante las dos ultimas décadas está empezando a pasar factura a nuestro continente. En veinte años, no se ha avanzado en unificación y se ha dicho reiteradamente NO al incremento de la deuda pública, al mercado único integral y a la consolidación de un mercado de capitales conjunto. Esta inacción nos ha llevado a un atraso tecnológico y a una falta de competitividad en comparación con los otros dos bloques económicos mundiales, China y USA. Por ejemplo, parece que no nos hemos enterado que China ha pasado de ser un cliente muy importante a ser un duro competidor.

Todavía se mantienen barreras internas en los países de la Unión Europea dando lugar a un mercado incompleto e ineficiente, también siguen sin establecerse unas reglas fiscales conjuntas (las que hay en vigor son para contener y limitar el déficit al 3% y la deuda al 60% del PIB y no para fomentar el crecimiento) y carecemos de un sistema financiero conjunto europeo de verdad. El actual está dividido y troceado siendo un impedimento para financiar los grandes proyectos pendientes. Les diré, por ejemplo, que la cuenta que ustedes tienen en un banco español no sirve para operar en las oficinas de ese mismo banco en otro país europeo.

Probablemente ustedes no sepan que en el sector militar, el conjunto de los países europeos invirtieron 375.000 millones de dólares en 2023, cifra que supera la de China y triplica la de Rusia, pero la fragmentación entre tantos países produce graves ineficiencias por duplicidades que desembocan en que ese enorme gasto, no nos proporcione la protección que necesitamos. En este capítulo, como en otros, es necesario estar mas coordinados y operativos. No se trata de gastar mucho mas, sino de gastar mejor.

Este escenario de atraso es una cruda realidad, pero –gracias a la nueva situación geopolítica en el mundo– estamos despertando y se esta produciendo una toma de conciencia de nuestras carencias y necesidades y de que algo tenemos que hacer, además con rapidez. Como siempre, el primer país en reaccionar ha sido Alemania que ha aprobado un nuevo marco fiscal que permitirá 800.000 millones en nuevas inversiones en infraestructuras, en defensa y seguridad. No cabe duda que, siendo la locomotora de la UE, significa que la maquinaria se empieza a mover.

Este panorama y las recientes arremetidas de Trump y las amenazas de Putin contra la Unión Europea, han despertado el orgullo y sentimiento de ser europeo y la necesidad urgente de defender nuestros valores fundamentales: la Europa de la libertad y de los ideales democráticos, del bienestar social y la prosperidad, de la tolerancia y el progreso, de la ciencia y el arte, de la igualdad de oportunidades, una Europa unida y solidaria que quiere vivir en paz, con un proyecto político de vida en común, sin igual en la historia.

Lo que se ha conseguido en Europa en los últimos 80 años es extraordinario y para comprobarlo solamente hay que viajar y ver las carencias que hay en otros países. Vayan ustedes a países de África, de Asia, de América Central, del Sur y del Norte (incluido USA donde todavía los ciudadanos no disfrutan de una educación y atención médica gratuitas), o a Rusia y se percatarán de lo que hemos conseguido en nuestro continente.

Como decía al principio, en Europa queda mucho por hacer y muchos proyectos que afrontar para lograr la integración deseada, pero no me cabe duda que hemos despertado iniciando una nueva etapa de cambio económico, además de la perentoria necesidad de prepararnos en materia de seguridad para actuar solos –sin el paraguas de Estados Unidos– para hacer frente al matonismo expansionista que impera en el mundo actual.

