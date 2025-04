Eclipse parcial anunciado

Lo que más sorprende del pánico desatado en el mundo de la economía y el mundo en general es que se sorprendan. Dos días antes del gran evento anunciado por Trump se había titulado este billete "Eclipse parcial premonitorio". Era evidente que, tras esos anuncios, no tenía otra que cumplirlos, pues no se puede vivir toda la vida de amenazas, por espantosas muecas que se hagan. El problema, ahora, no es solo que una vez desatada una guerra nunca sea fácil pararla (lo estamos viendo en Ucrania y en Gaza), sino que hay ya daños que serán irreversibles. Aunque las negociaciones multilaterales sobre los aranceles rebajen algo los daños, la confianza en el comercio mundial, la división internacional del trabajo, el orden económico y la propia "pax americana" nacida de la II Guerra ha volado, espantada por un antisistema a los mandos del sistema, y no será fácil que vuelva a posarse.

