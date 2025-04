Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

El ser humano occidental, tras varias décadas de tranquilidad y molicie ( "so still, so cool", que diría Emily Dickinson), afronta en los años que vienen la colisión con temas muy relevantes para su futuro inmediato y que afectan a toda la Humanidad, como sucede con los aportes de las neurociencias, sobre todo en el nivel genético y molecular, o el crecimiento imparable de la Inteligencia Artificial, que probablemente pueda reproducir estados mentales muy similares al nuestro.

El caso es que, bien desde la Medicina o bien desde la Biotecnología, se abren nuevas y numerosas vías para uno de nuestros más grandes anhelos: es posible mejorar mucho las condiciones psicofísicas del hombre y se avanza en busca de la quimérica inmortalidad. Todo esto está produciendo una intensa respuesta desde la ética o la filosofía, porque no todos los avances pueden permitirse, ya que algunas propuestas supondrían poner a la especie humana en peligro de extinción.

Pero el crecimiento, el mejoramiento de los humanos "sanos", es una querella constante en el discurso biomédico actual. Y la IA y el resto de los avances biotecnológicos pueden hacer que su uso con ese fin sea prioritario. Esto no es nuevo. Llevamos años intentando definir qué es la "medicina de la necesidad" y qué intervenciones podrían ser definidas como "medicina del deseo". Hace diez años que la escritora francesa Maylis de Kerangal escribió un libro bonito que se tituló "Reparar a los vivos" (frase de una obra de Chéjov). En él, un joven surfista de 19 años perdía la vida y sus padres donaron sus órganos, yendo su corazón a una mujer de 51 años que sin un trasplante fallecería en pocos días. Ahí surge la difícil delimitación entre reparación o mejoramiento. Porque una mujer de 51 años con su corazón dañado pasa a vivir con el corazón de un joven deportista de 19 años. Así que los médicos tenemos por delante una labor complicada en la que no ayuda la megaloide definición de salud de la OMS: "Salud es un completo estado bienestar físico, psíquico y social". Muy poco antes, el cirujano francés Leriche había dado una definición de salud tan poética como ajustada a realidad: "La salud es la vida con nuestros órganos en silencio". Tras Leriche, la salud dejó de ser la mera ausencia de enfermedad. Pero dio lo mismo.

Todas estas disquisiciones y la señal de que empezábamos una nueva era de nuestra historia lo supimos cuando el empresario Elon Musk mostró al mundo desde sus instalaciones centrales en California (USA) la primera concreción de su proyecto Neuralink para el mejoramiento del rendimiento humano. Un 28 de agosto de 2020, a las doce del mediodía, la cerda "Gertrudis" nos mostró cómo funcionaba su cerebro tras haberle implantado un chip de silicio que buscaba controlar sus gruñidos. Y vimos que la investigación avanzaba, ciertamente, a trote cochinero. Musk no buscaba un dispositivo de IA, sino oponerse a la incorpórea IA promoviendo con sus chips de silicio la mejora de los humanos y la desaparición del sufrimiento. Hasta ahora, tres personas tienen implantado ya un chip similar al de "Gertrudis". El último lo ha recibido un enfermo de ELA con graves complicaciones hace un par de meses.

Con todo, la pregunta más recurrente es: ¿qué va a pasarnos cuando la IA esté más implantada y veamos que es capaz de realizar en pocos minutos ciertas tareas que poco antes suponían meses de trabajo?

El neuropsiquiatra francés Raphael Gaillard en su libro "L’homme augmenté" (2024) hace notables sugerencias al respecto. Para él, hay que buscar una hibridación con la IA igual que cuando pasamos del lenguaje oral al escrito: entonces tuvimos que hibridarnos con el libro, que siglos después es uno de los mayores valores de que disponemos los humanos. El libro y la lectura, que, entre otras cosas, permiten que descanse nuestra memoria.

El profesor Gaillard señala que la IA nos obliga a ser mejores. Revisa todas las posibilidades de mejoramiento humano. Hay bastantes, casi todas conocidas, pero con ventajas e inconvenientes: fármacos estimulantes, neuromodulación, fármacos psicodélicos, eliminación de recuerdos dolorosos, fármacos nootropos, etc. Nos alerta de que el aprendizaje que habremos de realizar para esa hibridación no lo resolverán bien las personas que no sean capaces de sostener esfuerzos mantenidos en el tiempo. Aumentará el número de trastornos mentales graves porque la adaptación, la hibridación, no será un proceso sencillo.

Pero tenemos una herramienta interesante para hacerlo más llevadero sin perder esa noción capital de que el hombre controla a la máquina. Para poder manejar y convivir con la IA debemos mejorarnos y para ello hay que crecer por donde no puede crecer la IA. O sea, por las Humanidades, por el conocimiento que brindan lenguas como el latín o el griego. Con todo, Gaillard hace énfasis especial en hibridarse con la IA mediante la lectura. Para Gaillard, la lectura es muy importante porque es la forma más temprana de hibridación y requisito previo para todas las hibridaciones futuras: hay una correlación entre el progreso de los niños en la lectura y su rendimiento matemático. Y porque es como un espejo ante el lector donde uno puede descubrirse a sí mismo. Estas posibilidades también las tienen la pintura o el cine, pero no con la misma potencia.

El año 2004, el francés Michel Gondry dirigió una película de las que hacen época y emblema. Se tituló "Eternal sunshine of the spotless mind", recogiendo un verso del poeta Alexander Pope, de su poema "Carta de Eloísa a Abelardo", de 1717. En España, la atrocidad con la que se exhibe es "Olvídate de mí", pero este título no ha podido suplantar al verdadero.

En esta película una pareja de jóvenes a punto de saltar por los aires por sus disputas constantes tomaba la decisión de someterse a un proceso de borrado de todos los recuerdos de los años compartidos. Y así lo hicieron. La vida humana está llena de momentos felices y dolorosos. Pero es imposible tener una mente impecable. Quede constancia.

Suscríbete para seguir leyendo