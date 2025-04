El final del altruismo

La idea de la supervivencia del más apto es de Herbert Spencer. Llevaba muchos años pensando en ello cuando la lectura de la obra capital de Charles Darwin "El origen de las especies" le aclaró la idea. Darwin introdujo esa frase en la quinta edición de ese libro, el que funda la Teoría de la Evolución.

Spencer recoge y enriquece la corriente que fluye desde el siglo XVIII en defensa del individualismo frente al Estado protector. Que en la naturaleza sobreviva el más fuerte es la señal de que esto es así, de que Dios así lo dispuso. El mundo pertenece a los más fuertes. Competir no es solo obligado, sino que es saludable para la especie. Los que no saben, no pueden o no quieren, deben quedar arrastrados por el ciego torrente de la evolución.

Los árboles son un ejemplo del absurdo al que lleva la competencia. Un absurdo maravilloso. Como cualquier planta, compiten por la luz: del sol procede la energía que precisan para vivir. Recibir sus rayos vivificadores es todo su objetivo. Para hacerlo, para que sus hojas recojan más, gastan enormes cantidades de energía en crear un tronco. No tiene más utilidad que llegar más alto. Se ve en las selvas amazónicas: troncos gigantescos sin una sola rama hasta llegar a la copa. Debajo de ellos, la sombra en la que tiene que aprender a vivir otras especies. Y lo hacen, la vida fluye allí también.

La cooperación atraviesa la naturaleza, convive con la competencia. En la sociedad humana es vital. No es una virtud o un deber moral: es una necesidad. Sin ella sería imposible nuestra supervivencia. El árbol que parece, por su aparente egoísmo, que no precisa de los demás no sería nada sin los microorganismos de la tierra donde se asienta que son los que le proporcionan nutrientes. Él sabe transformar la energía solar en carbohidratos, pero otros nutrientes que obtiene del suelo se los sirve la fauna microscópica que habita entorno a sus raíces. Colaboran.

En la segunda mitad del XX, Robert Trivers, un biólogo evolucionista, acuñó el término "altruismo recíproco" con el que trataba de explicar los actos generosos de las personas. Llegan incluso a poner en peligro su vida sin que obtenga una recompensa inmediata por ellos. En el altruismo, no así en la colaboración, tiene que haber una pérdida. Se compensa, no inmediatamente y no con seguridad, con el potencial acto altruista del vecino. Si todos son altruistas, al final, cada individuo se beneficiará.

Desde que esta idea se formuló ha habido mucha investigación tanto de campo como con modelos matemáticos. En general se confirma que las sociedades más altruistas sobreviven más años y en mejores condiciones. Tras los desastres de las guerras mundiales precedidos por la dolorosa industrialización, parecía que el altruismo era la norma. Las cosas están cambiando.

La competencia entre personas, instituciones, países, regiones… se considera el motor del progreso. Ganar implica que otros pierden. Uno se apodera de más bienes, otros se reparten los despojos. Como el árbol que recoge más sol e impide con su fortaleza que los menos robustos reciban esa energía vivificadora. La sociedad trata de corregir ese desajuste mediante sistemas de protección de los más débiles. Los más fuertes tienen que ceder parte de ese botín conseguido con su esfuerzo para que el Estado lo reparta. Es el estado de bienestar.

Ese compromiso, que alcanzó su máximo el siglo pasado, fue más allá del cuidado de los ciudadanos de cada país y se extendió a todo el mundo. Un altruismo que tiene un fundamento moral, también una estrategia de seguridad. Aquella explotación brutal de los países pobres dio paso al fomento del desarrollo y el bienestar a la vez que se moderó el ritmo y forma de extraer recursos. Se buscaba un mundo más igualitario, como se intentaba en cada país tener una sociedad más igualitaria.

Este orden mundial incipiente, un frágil embrión de justicia y libertad, está en peligro. Al más poderoso ya no le importa el bienestar de los otros, solo quiere el suyo, aunque esto signifique empobrecer a los demás. Los estados pueden moderar la competencia entre individuos de manera que el esfuerzo de los pocos puede beneficiar a muchos y compensar en parte los perjuicios de la acumulación desordenada de riquezas. No sé cómo eso se traslada a la competencia desalmada y feroz entre países.

