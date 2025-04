Entre Lewis Carroll y Groucho

La boba soberbia del pensamiento complicador siempre ha despreciado a pensadores como Lewis Carrol y Groucho Marx. "La cuestión es saber quién manda aquí", le dice Humpty Dumpty a Alicia. "Hasta un niño de 5 años podría entenderlo", dice Groucho, y grita: "¡Que me traigan un niño de 5 años!". Vayamos por ahí. Al trumpismo no le gustan las reglas de juego del sistema, que no dejan ganar siempre a USA. Con el libre cambio compra más de lo que vende, algo ruinoso para sus fábricas. Y da un puñetazo que hace saltar el tablero. Su fórmula para remediarlo es tan simple como su análisis y tan vieja como los llamados acuerdos Clearing. Su único punto fuerte es la fuerza para imponerla. Pero no aguantaría un combate a 15 asaltos, al tercero le pillaría la recesión. Importa mucho no quedar noqueado en el primero. "Si no les gustan mis principios tengo otros", dice Groucho (y dirá Trump).

