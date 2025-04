Al grito de ¡unidad!

La prensa española toda y los castigados hogares se han apresurado a destacar un solo efecto beneficioso de los desmanes de Trump. Unidad entre PP y PSOE. Lo que desgracias y catástrofes necesitadas de solidaridad antiintereses políticos como el covid, o la dana, que esgrimen unos y otros arrojándose el ¡asesinos! a la cara, no lograron o es espejismo o de momento lo ha conseguido el presidente americano. Nuestro vino, aceite de oliva, calzados, automoción y maquinaria, todo lo amenazado por el grotesco amenazador, no son de izquierdas ni derechas, es nuestro pan de cada día.

Una quisiera creer que va de verdad y que lo que dice ese ministro aparentemente más técnico que los demás, menos sectario y adulador de su jefe, es decir, Cuerpo, no responde a otra campaña global ideada en Moncloa. Todos los altos responsables se han lanzado a repetirla en modo disco rayado, lo que lamentablemente resta credibilidad al mensaje conciliador de unidos somos más fuertes. El único que no se ha enterado ha sido Albares, al que no le ha debido de llegar a tiempo el cambio de estrategia, y que se descolgó con su engolamiento habitual, repitiendo consignas que ya son de ayer.

Tan sorprendidos se han quedado los peperos que alaban la amabilidad y el buen tono del gobierno hasta ahora del no es no, añadiendo que la colaboración va a ser leal si dura el buen talante. Pasmados están de haber sido llamados los primeros y no se les ha oído aún palabra de que el que en verdad manda es Puigdemont ni diatribas similares.

Sánchez y Feijóo en esta tesitura amarga hacen bien en mostrar unidad, aunque ya hay quien recela de que las maldades injustificadas de Trump –la maldad nunca lo está– haga bueno a Sánchez. Con el pecho inflamado, en sentido metafórico y en el otro, Abascal reparte tortas patrióticas a todos menos al culpable que es su admirado magnate. Lo malo es que somos débiles y estamos asustados todos menos él. Lo peor, que en Europa también lo están. Además de mostrarse incapaces hasta ahora de crear una estrategia común, creíble y esperanzadora.

