Las herencias envenenadas

Hay una forma infalible de poner a prueba la solidez de una familia: dar a repartir una herencia. Las rencillas por un quítame allá esas casas / plazas / fincas / pastas engañan al principio porque es fácil concluir que todo se debe a cuestiones económicas, que las disputas proceden de desacuerdos en el reparto del pastel pero a poco que rasques en la superficie material te irás encontrando con asuntos privados de mucho más calado, tanto que, a veces, solo están al corriente las partes más afectadas. Incluso puede darse el caso de grietas tan bien disimuladas que nadie es consciente de su existencia hasta que ya es demasiado tarde. Las familias, ya se sabe, pueden ser el mayor baile de disfraces cuando se trata de guardar las apariencias y fingir que no pasa cuando, en realidad, las corrientes subterráneas de resentimiento pueden estar minando el terreno hasta hacerlo fácil víctima de cualquier movimiento inesperado de tierras que lo ponga todo patas arriba. Y entonces viene la herencia de marras y lo que ha estado durmiente durante mucho tiempo (incluso generaciones enteras, en los casos más graves de transmisión de rencores) despierta del letargo e irrumpe con virulencia en forma de acusaciones, sospechas y enfrentamientos donde no importa tanto lo que se pierde como lo que se impide que ganen los otros. Cuando las losas se ponen realmente feas llega ese momento que puede aniquilar décadas enteras de comunicación y expulsar de la memoria familiar los buenos momentos que hubo cuando no había guerras por dominios y las posibles injusticias no llegaban a mayores porque había intermediarios con autoridad que permitían mantener el control de los desvaríos. Lo peor, en cualquier caso, no son los daños directos entre familiares directos sino los colaterales entre quienes se ven atrapados entre dos fuegos. Ser testigo también es una forma de ser víctima. Familias que parecían unidas y robustas pueden ser destruidas para siempre –y con ellas un legado de generaciones– cuando llega la herencia recibida se convierte en regalo envenenado.

