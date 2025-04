Rullamosa, d’onde vengo

A mediados de los años cincuenta, un llabrador de la Cuenca del Nalón, retiráu de la mina por una amputación dende mozu y, por tanto, de non munchos recursos, decidió facer partición ente los fíos de los bienes que tenía pa que pudieren dir ganando la vida semando la tierra y llevantando les sos cases propies. Y pa eso necesitó facer relación escrita de los mesmos. Como esti home nun aprendiere a lleer nin a escribir, asistió a un escribanu que fue trescribiendo lo que’l llabrador recitaba de memoria pa detrás facer una división en llotes equitativos. Y asina confeccionó una rellación de praos, cachos pequeños de güertes y castañeos col fin de facer un repartu xustu y igualitariu de les sos escases propiedaes.

L’home morrió en 1974, pero a mediaos de los años noventa una de les sos fíes, qu’escasamente pero pudo dir a escuela, rescató aquel documentu onde lleó con sorpresa la castellanización en dalgunos casos aproximada qu’aquel señor fixo de la so toponimia menor que tuvo que cavilar pa dir aldvinando. "El praduco de abajo" por "El praúcu baxo", "El praduco de las llamargas" por "Les llamargues de riba", "El prado sobre el Mayado" por "El Prosumayáu", "La fuente del hierro" por "La fonte’l Fierro", etc. Una corrección, debió pensar l’escribanu, de lo que realmente dixo mal aquel aldeanu y que, sobre’l papel, entendió qu’había pesar con nomenclatures que sonaren más cultes. La muyer fue lleendo y identificando a qué llugar se quería referir en cada casu, hasta qu’atopó una auténtica invención, mui poética pero carente de sentíu dafechu. "La arrulla hermosa". Anque sonare guapo, costó entendelo inclusive como metáfora. Y costónos reconocer, a aquella muyer, qu’a la postre yera mio güela, y a mí, que tuvi’l privilexu de criame con ella, que tal nomatu referíase un prau nuestru qu’en realidá, y dende tiempu inmemorial, se llama "El Rullamosa",

Mio bisgüelu, por nun tener la oportunidá de recibir una educación básica, nunca supo que lo que poníen los papeles nun se correspondía colo qu’él pronunciaba y que, na única llingua que llegó a conocer, sintetizaba con esactitú les característiques de cada pedazu de tierra. Sin embargu yo, qu’esfruté la suerte de criame atendiendo con respetu a los mios ancestros y tuvi amás la oportunidá de ser escolarizada p’aprender el nuestru idioma maternu, pudi crecer sabiendo que nada significaben aquelles pallabres escrites nes particiones y muncho les escuchaes dende la cuna: El Rullamosa ye una llamarga atravesada per un regueru, que’l trabayu de munchos años permitió que s’aprovechare como pastu lo que n’orixe fue un mal pedazu de monte. El Rullamosa ye la voz de mio güela diciéndome ónde díbemos esi día a la yerba. Y ye’l camín más importante que percorrí na vida porque siempre me llevó y me devolvió a los míos. En definitiva, ye una llamarga, pero ye una propiedá estraordinariamente valiosa porque ye la nuestra y porque cuenta parte de la historia del mio pueblu, de la so orografía y l’orixe d’onde vengo.

¿Ye anecdótica o menor esta historia por falar namás d’un casu de toponimia menor? ¿Ye menor por ser una historia particular, por muncho que sea la mía? Nun lo creo. Ye un botón de muestra de la importancia d’apostar pol reconocimientu pel conocimientu. Ye dicir: por poner en valor lo que se conoz y se quier. Y si ustedes miren y sienten, en toles sos acepciones; escuchando y filtrando pelos sentimientos la so historia familiar van atopar seguro munchos exemplos asomeyaos colos que tamién van recuperar munches emociones. Porque falamos de la manifestación oral de la nuestra identidá como asturianes y asturianos. De la nuestra historia individual y la colectiva como pueblu. La qu’esplica les nuestres vivencies y la nuestra cultura; el nuestru pasáu pero, sobre too, esti presente que güei nos interpela con responsabilidá.

Porque les nuestres fíes y los nuestros fíos tienen tamién derechu a saber el nome de so casa y a entender por qué se llama d’esta y non d’otra manera. Y detrás d’ellos, van tener derechu los nuestros nietos. Y esi conocimientu precisu de lo inmediato y imprescindible, que los va a acercar a la historia de la so estirpe permitiéndo-yos honrala, tamién-yos va a dar la sensibilida de averase cola mesma delicadeza a les demás persones, provengan d’onde provengan. Porque solo l’amor lleva al amor, solo’l conocimientu a la sabiduría, solo’l respetu promueve respetu y solo la ilusión conduz hacia la esperanza.