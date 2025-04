Hace aproximadamente 25 años, hubo quien defendió con vehemencia que la modernidad en el comercio minorista asturiano pasaba por tener centros comerciales con un hipermercado en la periferia de las localidades más importantes, necesitados a posteriori de un servicio de transporte público que pagamos todos. Hoy hay cuatro cascarones vacíos y alguno cerrado, prueba del error cometido. Lo que no se contabilizó fue el tejido comercial urbano, de calle, los autónomos y autónomas que se llevaron por delante.

El comercio asturiano se la juega en los comicios de FADE

Y hoy corremos el riesgo de que se cometa el mismo error. La propuesta para el comercio asturiano que hace la presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), desde su atalaya, defendiendo la llegada de multinacionales a polígonos industriales y queriendo que abran todos los días del año, es una copia del llamado "Modelo Madrid".

Madrid se ha volcado en el atractivo turístico, convirtiéndose en un gran parque temático donde las calles comerciales se han vaciado de comercio propio, singular y variado, para ser ocupadas por tiendas para turistas, franquicias de todos los colores y marcas de lujo que hacen que, con algunas excepciones de algunos barrios, desde la visión comercial sea una ciudad clonada a otras muchas en el mundo. Y si no eres turista, la ciudad se ha vuelto inhumana, difícil de vivir por sus precios, gentrificada en sus barrios, donde la compra depende de acudir a los centros comerciales de la periferia, incrementando la dependencia del vehículo privado y contaminando sin rubor.

No tiene nada que ver con nosotros este modelo, no pasa por ahí el presente ni el futuro, es repetir errores de hace 25 años y no, no necesitamos que empresas multinacionales vengan a completar una oferta comercial asturiana completa, variada, de calidad, ubicada cerca de las personas, con más de 12.000 empresas repartidas en ciudades, pueblos y villas. No necesitamos que ninguna empresa que sigue un modelo de capitalismo depredador, que destruye más que crea, que no se preocupa por lo que contamina por instalarse en los nudos de carreteras, y que no paga impuestos en este país –ni el asturiano ni el nacional– venga a destruir tejido comercial, mucho o poco, es indiferente. No necesitamos que nadie desde la atalaya de la capital nos diga por dónde tenemos que avanzar porque lo hacemos todos los formatos comerciales todos los días.

Esa modernidad que la presidenta de ANGED dibuja en el extremo de la inversión internacional está precisamente en el otro, en las empresas propias y en la proximidad. La proximidad del comercio a las personas, creando espacios urbanos comerciales humanos, con todo tipo de tamaños comerciales, pero siempre cerca de los lugares de vida y trabajo, sin que el vehículo propio o el transporte público –que, insisto, pagamos todos–, sea necesario para ir a comprar y, por tanto, sin contaminar .

La proximidad entre el comercio y el productor. Muchas de las empresas agrícolas y ganaderas que proporcionan actividad económica a la Asturias rural, que dan trabajo a personas que no se van de nuestros pueblos, tienen en los supermercados asturianos y en las tiendas de alimentación su cliente preferente. De esa forma, nosotros consumimos alimentos de proximidad, de temporada y de calidad, y la economía rural sigue viva.

La proximidad entre la empresa comercial y el resto del empresariado asturiano. El transporte, las bolsas, los consumibles, los programas informáticos, la limpieza, la asesoría, las reparaciones... La gran mayoría de los servicios que un comercio asturiano necesita los busca, los contrata y los paga aquí, haciendo realidad que el euro invertido en comprar en nuestras tiendas produce 1,74 euros en la economía general.

Tenemos retos por delante, muchos y algunos compartidos en todos los formatos comerciales. Tenemos un exceso de legislación que se vuelve difícil de "digerir" en muchos casos, necesitamos una fiscalidad más justa, una mayor agilidad en el funcionamiento de las Administraciones públicas que sean ayuda y no traba. Nos preocupa y mucho el relevo generacional, porque no queremos perder comercios solo porque sus titulares se jubilen y, sobre todo, tenemos un competidor común que son las grandes plataformas de venta "online", que contaminan en cada paso de su cadena de negocio y no pagan los impuestos con los que se sufragan nuestra educación, nuestra sanidad y nuestro estado del bienestar.

El modelo de sector comercial que defiende ANGED está muy lejos de ser sostenible –en la triple visión económica, social y medio ambiental–, está lejos de ser defensor de las empresas ya instaladas –de las propias, las asturianas en este caso, las que llevan años invirtiendo y creando empleo–, está lejos de pensar que las personas son mucho más que consumidoras. No debería llegar a la presidencia de FADE el próximo viernes quien está "alineado y en afinidad" ( el entrecomillado es porque son términos textuales de su presidenta) con esta propuesta.

Para defender las empresas asturianas, a los autónomos y autónomas del comercio, su sostenibilidad económica y el papel de todos los formatos comerciales en nuestra economía y calidad de vida , hay una candidata en estas elecciones. Es María Calvo.

