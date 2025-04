Día del Libro: 20 clásicos de Primera A

He aquí la lista de la 1ª División A de literatura clásica que la semana pasada prometí. Acompaña a cada título una notita a mí debida. Sí, ya lo sé, que por qué no está este autor, esta autora, por qué no el otro... Y ya tiene el querido lector la respuesta, la misma que suelen dar los seleccionadores de fútbol: ¿A quién quito –en el espacio de esta columna– para añadir a quién?

O sea que valgan mi gusto y mi juicio, las muy buenas y dulces e inquisitorias horas pasadas en compañía de estos libros, la lucha cerrada contra las enseñanzas –llamémoslas así– de fechas, inútiles datos y tal y tal y pascual que me propinaron los profesores de literatura en el colegio y no pocos en la Universidad. Valgan –digo– para justificar mi criterio selectivo. Y, claro está, sume quien leyere las enseñanzas verdaderas de aquellos a quienes considero mis maestros. Pero basta ya de ponerme la venda antes que la herida y vamos allá, que nos esperan los 20 principales para celebrar este Día del Libro.

1.- "La Odisea", Homero. Vuelta a casa tras la guerra, la gran metáfora de la vida. Me llena más que la también extraordinaria "Iliada".

2.- "La Divina Comedia", Dante. Círculo tras círculo, espejo de lo que será de nosotros en ese Más Allá, tan solo liberados por lo Bello.

3.- "Don Quijote", Cervantes. La historia interminable, el hombre que se puso manos a la obra para ser otro, en rechazo vivo al mundo ordinario y vulgar. Y, digan lo que digan algunos sabihondos, escrito en espléndido español.

4.- "Macbeth", Shakespeare. "La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia y que no significa nada". Y basta.

5.- "Antología de La Poesía Española (siglos XVI Y XVII)". Las letras españolas a reluciente brillo puro. Ahí Santa Teresa, ahí Sor Juana también.

6.- "El Buscón", Quevedo: Amarga, ácida, la inexorable decadencia de un mundo que se desploma, con lo que llegó a ser...

7.- "Robinson Crusoe", Defoe: A solas con el náufrago, con el naufragio, sobrevivir con uno mismo solo.

8.- "El rojo y el negro", Stendhal: Ambición más juventud más ascenso más caída... Complétese con cualquiera de Jean Austen o elíjase "La cartuja de Parma".

9.- "El conde de Montecristo", Alejandro Dumas: La venganza lenta (no satisface otra) y perfecta contra la injustica y el abuso.

10.- "Frankenstein", de Mary Shelley: la imposible creación del Otro. Qué potencia de escritura.

11.- "Cuentos", Poe: Teoría y práctica del misterio, homenaje al lector. Memorables descensos al suspense y a lo fantástico, tan realista aquí.

12.- "Los papeles póstumos del Club Pickwick", Dickens: Regocijantes escenas, caricaturas, situaciones equívocas, carcajadas, gozo, la literatura también es risa.

13.- "Madame Bovary", Flaubert; o bien, "La Regenta", de Clarín: Exactas y crueles. El choque de la realidad contra los anhelos (el gran argumento literario). Complétense con "Cumbres borrascosas".

14.- "La isla del tesoro", Stevenson: "¡Ron, ron, ron, la botella de ron!", la iniciación adolescente, la vida como aventura, engaño y (relativo) triunfo de lo noble.

15.- "El espejo del mar", Joseph Conrad: El manual perfecto para saber mirar y saber escribir y conducirse. A mí, me salvó la vida (sic). Añádase "El corazón de las tinieblas": "El horror, el horror…".

16.- "Un amor de Swan", Proust: Lo único que permanece y dura es ese detalle fugitivo. Complétese con "Colette".

17.- "Dublineses", Joyce: Basta una anécdota para descubrir y describir una ciudad. Y ese relato final "Los muertos"...

18.- "La metamorfosis", Kafka: Si no le remueve y altera la cabeza, abandone la literatura: no es lo suyo.

19.- "Antología poética", Pessoa: El más prodigioso escritor portugués. Sobre todo sus otros yoes, sobre todo Álvaro de Campos.

20.- "Santuario", Faulkner: El exigente maestro para cualquier aspirante a o ejerciente escritor. El mundo oscuro del Sur. Recomiendo la novela más sencilla de leer.

Feliz día.