El manifiesto de Siri

El artículo de la escritora y premio "Princesa de Asturias" de las Letras Siri Hustvedt en "Le Monde" el pasado 9 de abril (replicado algo después en un diario nacional), es por ahora el mejor alegato que conozco frente al renacer fascista o neofascista en USA. No solo ofrece las pinceladas justas para caracterizar el fenómeno de forma inequívoca, dándole el nombre que merece, sino que identifica al compañero de viaje que en este tipo de movimientos es clave de su triunfo, los colaboracionistas. El colaboracionismo tiene muy diversas formas, casi todas bajo el común denominador del "no, pero": los que ven las partes buenas del que les robará la democracia, los que se pliegan al primer embate, los que escurren el bulto para no significarse, los que piensan que el incendio se extinguirá por sí solo y los oportunistas de toda la vida, entre otros. La historia es muy clara al respecto.