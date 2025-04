Una profesión herida, una profesión necesaria

"El acceso a materias primas es esencial para la economía de la Unión Europea, para la transición digital, la seguridad y la defensa". No es una frase grandilocuente, es lo que se refleja en los primeros epígrafes de la "European Critical Raw Materials Act".

En este contexto, Asturias vuelve a vestirse de luto tras el desgraciado accidente en la mina de Cerredo, lo cual supone no sólo una pérdida irreparable para las familias, sino también un desafío adicional para la apertura y explotación de nuevas explotaciones.

Cuando entré en la Escuela de Minas de Oviedo a estudiar Ingeniería de Minas fui consciente de la necesidad de explorar, explotar y procesar materias primas. Sin embargo, también era conocedor del profundo rechazo social a la actividad extractiva, debido a los grandes errores cometidos en el pasado.

Accidentes como el acaecido en el municipio de Degaña no hacen más que acrecentar la mella generada en la profesión, en muchos casos, con merecida culpa y, en otros, con desmedido frenesí.

Sin embargo, la mejora continua y el aprendizaje de los errores es algo que caracteriza a la profesión de ingeniero, pero las, todavía presuntas, negligencias de algunos, echan por tierra la encomiable labor de tantos profesionales que se afanan en explicar que sin minería no hay transición energética, no hay descarbonización que valga, ni futuro a la vista.

Con la "European Critical Raw Materials Act", la Unión Europea pretende asegurar el suministro sostenible de materias primas y su reciclado, con el fin de alcanzar, en el año 2050, la neutralidad en carbono mediante el despliegue de tecnologías renovables en sustitución de las convencionales. Para ello, es necesario el desarrollo de tecnologías alternativas, en muchos casos emergentes, que son demandantes de materias primas tales como níquel, manganeso, cobalto, litio, titanio, estroncio, aluminio, silicio, cobre, lantánidos y otros.

Asturias, una región prominentemente industrial y, por qué no subrayarlo, minera, debe aprovechar el know how atesorado durante tantas décadas de explotación de minas para incardinarse en los planes de la UE. Los caprichos de la naturaleza han permitido que la región cuente con recursos de antimonio, barita, fluorita, cobalto, carbón coquizable, espato flúor, magnesio, grafito natural, fosforita, wolframio, arsénico, cobre, feldespato, manganeso o níquel, no siendo aún calculable su viabilidad técnico-económica. Pero ¿cómo vamos a pretender abrir explotaciones, necesarias para el devenir tecnológico, cuando la minería sigue aplicando prácticas tercermundistas en algunas labores, presuntamente anormales? La minería no es eso. La minería es sostenible y respetuosa, no sólo por imperativo legal sino por principio.

El imaginario colectivo asturiano puede resultar perverso, ya que, al pensar en minería, casi de forma inmediata, nos retrotraemos a rostros teñidos de negro, profunda oscuridad, la penosidad del picador y los llantos en una bocamina. Sin embargo, la minería ha evolucionado, técnica y corporativamente. Es segura, sostenible, respeta el medioambiente y restaura aquellos espacios que orada.

Soy consciente que el daño causado en este tipo de accidentes es infinito para las familias e incalculable para la profesión, pero me gustaría destacar que el mal causado por algunos desalmados, no debe perturbar a aquellos que han consagrado su vida a la minería de verdad. Aquella que nos permite obtener bienes de calidad y avanzar como sociedad hacia un futuro más sostenible y verde.