Trabajen por mejorar la Universidad pública

Soy agregado a cátedra por la Universidad Politécnica de Madrid y Profesor Titular y Catedrático de la Universidad de Oviedo. Estas plazas las conseguí por oposición, mediante el paso de los ejercicios correspondientes y teniendo que competir en los distintos exámenes públicos. También estoy graduado en Metalurgia por Leeds University (UK). Tengo cerca de cuarenta años de docencia, con numerosas publicaciones y libros de alto nivel científico y técnico. Colaboré con Universidades de prestigio, Trondheim, Oslo, en Noruega y Rutgers en USA, Leeds(UK). Dirigiendo unas 15 tesis doctorales y decenas de proyectos.Trabajé en la Industria Extractiva metálica 12 años (ENDASA/INESPAL) y en Explosivos Riotinto (Galdacano). Me prejubilé a los 67 años, desilusionado por el mal hecho a los estudios técnicos al implantarse el plan de Bolonia y por la asignación docente basada en un sistema departamental que, en mi opinión, no ofrece en muchos casos garantías en tres aspectos fundamentales:

-Que los docentes asignados por los departamentos tengan el idóneo conocimiento teórico y práctico para impartir la asignatura.

- Asegurar la conexión entre docentes, ingeniería de producción y las prácticas en empresa.

-Capacidad y libertad del entorno docente para evaluar el aprendizaje del alumno.

Por todo esto y con las excepciones que suponen algunas Universidades o Centros docentes –el que por ejemplo la Facultad de Medicina de una Universidad pueda ser magnífica no presupone que otros títulos o grados que se imparten en otras facultades sean mínimamente valiosos– la enseñanza superior se ha deslizado por la senda de la mediocridad. En buena medida, el nivel de los centros está relacionado con la nota exigida para poder acceder a esos estudios. Así, Medicina, dado el desequilibrio existente entre demanda y oferta de plazas, tiene magníficos graduados, lo que no supone que resulten buenos médicos, por necesitar para esto último algo que no valoran los exámenes, y es la predisposición vocacional (un médico sobresaliente por exámenes actuales, puede ser un mal médico al no tener vocación o entender el servicio al enfermo).

En mi opinión, la Universidad pública tiene algunas buenas escuelas y facultades, pero hablando en general, en España no se garantiza el nivel suficiente, merecedor de la posesión de un título universitario, tras pasar las pruebas correspondientes.

Existe un auténtico fiasco en algunas Universidades que otorgan títulos a alumnos sin el rendimiento exigible, pues el alumno que cuesta más de 15.000€ por curso, a la Universidad, sólo aporta entre el 10 y el 20%, de ese coste. Se pueden pues estar regalando títulos a personas que no han demostrado un nivel suficiente de conocimientos. Este es un problema multifactorial que en muchos casos no se quiere resolver.

Las Universidades privadas exigen nota y entrevista para entrar. Son caras, pues hay que pagar el coste total. Sin embargo, otorgan becas para que cualquier estudiante capacitado pueda acceder a los estudios impartidos. Es más, algunos de ellos consiguen, por su buen currículum, becas externas, estatales o de entidades privadas.

En general, la compra de títulos en las Universidades privadas es menor que los titulados de la pública con una fatal formación. Y estos son un fraude social que además consume tremendos fondos públicos.

Luego, sra. ministra, preocúpese por mejorar la calidad de los títulos públicos y déjese de poner pegas y denigrar a la Universidad privada. Y si esta hace que se vacíen las Universidades públicas, ¡por algo será!.

Finalmente, me parece interesante contar una anécdota personal. De los 10 nietos que tengo, los que están en edad universitaria son seis, que estudian en cuatro universidades privadas diferentes. Los dos que están en último curso o acabaron han cursado estudios o hecho prácticas en Australia (Aeroespsatial en Newcastle, Sidney) y Estados Unidos (Escuela Primaria Mineapolis, Minesota).

Quizás la Universidad privada contacta mejor con Universidades o Centros de prestigio fuera de España. Porque los Erasmus de la pública, en ciertos países y centros, por todos conocidos y por nadie corregidos, valdrán para las relaciones sociales, pero académicamente son, en buena parte, un fraude. Y tampoco no quiero ni mencionar las declaraciones de importantísimas ministras sobre la universidad privada. Se descalifican por sí solas.