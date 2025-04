Un pastor preocupado por abrir las puertas de la Iglesia

Cuando menos lo esperábamos, aunque dentro de lo esperado en el contexto de una grave enfermedad que le tuvo al borde de la muerte durante varias semanas en el hospital Gemelli, se nos fue el Papa Francisco. Lo hizo sin "armar lío" como él diría en esas expresiones tan castizo-argentinas suyas y que ya forman parte de todo un legado lexicográfico en el que aquello de "pastores con olor a oveja" ha de ocupar una de las entradas principales de su propio diccionario. Todo el mundo habla y hablará ahora de su figura en los mejores términos, es lo que tiene morirse. Aunque no todos, como Juan decía de Judas en su evangelio, porque algunos han vistos peligrar con sus posturas aperturistas ciertos sólidos principios del depósito de la fe que pudieron parecer ser puestos en entredicho causando algún que otro desconcierto. Sinceramente, creo que nunca lo fueron, si bien es verdad que, en algunas ocasiones y en documentos concretos, la buena intención pastoral pareciese difuminar un poco los criterios teológicos al uso hasta el momento. Soy sacerdote de vocación bastante tardía y quizás por ello nunca he sido ni muy clerical ni muy papólatra en general, que seguro han de ser sólo algunos de mis muchos defectos. Como hombre de pueblo y cura rural siempre me han parecido muy nobles las personas que llaman al pan, pan y al vino, vino. Visitar Lampedusa en su primer viaje nos dejó muy claros los parámetros de aquel papado incipiente más atento a las periferias que a los centros de poder mundano o eclesiástico.

El Papa de mi infancia fue Pablo VI, una figura icónica eclesial que veía en televisión, luego el de mi juventud y madurez fue San Juan Pablo II, a quien llegué a servir como diácono durante mis estudios en Roma y que fue el Papa mediático por excelencia. Es difícil explicar el magnetismo de su presencia, incluso en su etapa de ancianidad final en la que yo le conocí y serví personalmente. Cuando recibimos a Benedicto XVI como nuevo Papa, la exquisitez teológica llegó a la sede petrina. Sus obras son una delicia de concisión y expresión fiel de una teología certera arrodillada y aderezada de contundencia bíblica. Con el Papa Francisco nos llegó un pastor preocupado por abrir las puertas de la Iglesia (puede que bienintencionadamente impregnada con un cierto olor a naftalina) a los frescores de una nueva etapa con tintes más inclusivos. La apertura a la mujer para ocupar altos cargos vaticanos y a su mayor consideración en general en el mundo de la Iglesia, las afirmaciones prudentes en torno a colectivos marginados de modo tradicional, la sinodalidad, palabra que como un mantra repetimos tanto en estos últimos tiempos, las intervenciones contundentes en los sangrantes casos de abusos conocidos y un largo etcétera son campos abiertos que ha de seguir desarrollando una Iglesia que pretenda ser significativa para el mundo actual.

Al Papa Francisco le conocí personalmente en el año 2017. Fui convocado a Roma en mi condición de antiguo Colegial del Colegio de San José, donde fui secretario de alumnos, con motivo de la celebración de su centenario para tener una audiencia con el Santo Padre. Nos regaló una reflexión preciosa sobre lo de ser pastores con olor a oveja en todas sus variantes y luego nos saludó personalmente, uno a uno. Yo, que soy extrovertido por naturaleza, iba sin embargo a aquel encuentro, por otra parte tan esperado, bastante tímido porque ¡qué le va a contar uno al Papa en un minuto o cómo saludarle del modo más conveniente! Viendo mi gesto comedido se adelantó él mismo un poco, me tomó las manos entre las suyas y me las apretó en un gesto paternal mientras me sonreía. Le hice llegar un saludo de mis feligreses, gijoneses entonces, y de mis alumnos al tiempo que le pedí una oración por mi mamá Josefina, fallecida hacía sólo unos meses. Se puso serio y repitió el nombre de mi madre como para no olvidarse diciéndome que rezaría por ella.

Aún guardo intacto el recuerdo de aquel precioso encuentro y de la calidez de sus manos, las de un pastor bueno, que a buen seguro será sucedido por otro pastor igual de bueno, el que el Espíritu Santo nos depare, a pesar de las componendas humanas presentes en una institución que, siendo divina, no olvidemos que está compuesta por seres humanos limitados que distamos, siempre y en todo caso, de ser perfectos.