Pena, gratitud, legado

Confieso que el Papa Francisco me conquistó con su figura serena y paternal nada más oír sus palabras con acento argentino desde el balcón de la Logia central de la basílica de San Pedro aquel 13 de marzo de 2013.

No fui la única. Desde entonces fueron muchos, católicos o no, los que se sintieron atraídos por sus gestos cercanos, la espontaneidad de sus mensajes, sus llamadas telefónicas directas, su compromiso con los que sufren hambre, soledad o exclusión. Francisco acercó la misericordia de Dios a las mujeres y hombres del siglo XXI. Dos revistas tan dispares como Time y The Advocate le llegaron a nombrar "personaje del año 2013". También tuvo detractores: su mensaje arriesgado y valiente —siempre comprometido— a nadie dejó indiferente.

Este hombre —el vicecristo en la tierra que ha dejado huérfanos a 1.406 millones de católicos—, "ha regresado a la Casa del Padre" —tal y como anunció ayer el cardenal Farrell—. Y lo hizo "con las botas puestas", gastado, exprimido, sin renunciar a darnos ayer la tradicional bendición urbi et orbi. Quizás presumía que se trataba de una despedida.

Le fueron gastando a Francisco, primero esos doce intensos años de pontificado y, finalmente, lo que empezó siendo una bronquitis hace dos meses. En cualquier caso, no renunció a su misión de padre y pastor, con una vida "dedicada al servicio del Señor y de si Iglesia", en palabras del actual camarlengo. Su marcha, además, tuvo lugar en un año que él mismo dedicó a la esperanza donde, en una sugerente carta, nos dejó una profunda reflexión sobre esta virtud cristiana, fundamentada en Jesucristo, asemejandola a un ancla del alma, sólida y firme, capaz de vencer cualquier tempestad.

En tres palabras resumo mi sentir y quizás el de muchos: pena, gratitud y legado.

Pena por la pérdida que supone la marcha de una persona buena, padre para muchos, "un pastor con olor a oveja" que supo estar al lado de quien más lo necesitaba, denunciando aquello que nadie se atrevía a mostrar por ser políticamente incorrecto.

Gratitud por su generosa correspondencia a una misión recibida con 77 años, ampliamente cumplida la reglamentaria edad de jubilación: 47 viajes fuera de Italia a sus espaldas, cuatro cartas apostólicas sobre la fe, el cuidado del planeta —la "casa común", como le llamaba—, la fraternidad y la amistad social, y la última, de octubre del año pasado, sobre el Corazón de Jesús. A ello se suman tantos gestos que le llevaron a anunciar con cercanía y sentido del humor, sin renunciar a la exigencia, el mensaje cristiano en el último tramo del primer cuarto del siglo XXI; mensaje que forma parte de ese legado que también nos deja. Una herencia, un testimonio que se suman a los de otros papas santos que llevaron el timón de la barca del Pedro desde mediados del pasado siglo. Pidamos por su eterno descanso.

Las listas de papables no se harán esperar. Pidamos también por su sucesor. A pesar de las quinielas, el Espíritu Santo mediará, como lo ha hecho a lo largo de tantos siglos.