La verdad de Covadonga Tomé

La verdad no es de derechas ni de izquierdas, pero cuando se encuentra en duda corresponde buscarla por todos los medios. Tal vez esta sea la reflexión que hizo para sí la diputada Covadonga Tomé cuando decidió apoyar la apertura de una comisión de investigación en la Junta del Principado para esclarecer la oscuridad que se esconde en las galerías de la fatídica mina de Cerredo, contra el criterio de la coalición gobernante. Coincidir en ese planteamiento razonable con PP, Vox y Foro no es propinar una puñalada trapera a la propia ideología, sino actuar en conciencia. Hay cinco tumbas que demandan que se sepa a ciencia cierta lo que pasó y que se depuren responsabilidades penales, administrativas y políticas. El pío Barbón debería saber que se peca por omisión cuando no se hace algo que se debe hacer, especialmente cuando se conoce que se debe hacer y se tiene la capacidad de hacerlo.

En este caso, coinciden PSOE e IU en idéntico papanatismo: la comisión se puede convertir en un circo promovido por la derecha extrema y la moderada. Sepan los prebostes del gobierno comanditario que la mayoría de los asturianos hemos pagado entrada, no para contemplar un espectáculo de payasos, domadores y equilibristas en el alambre sino para conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque sea al modo de la tragedia griega. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. ¿No será que alguien teme acabar en la arena de otro circo, el romano, sometido a la dentellada de los leones? Un cielo tan cargado de nubarrones solo se despeja con una tormenta.