Papa Francisco será enterrado en Santa María la Mayor

"La abuela Rosa y el padre Enrique me enseñaron con su testimonio que la Virgen no es en absoluto un accesorio. No es una normativa espiritual, sino una exigencia de la vida cristiana. Pues la familia humana se funda, precisamente, en esa mirada: se funda en las madres".

En su autobiografía, papa Francisco considera que fue un auténtico regalo el que su abuela Rosa y el salesiano padre Ernesto Pozzoli le hicieron al trasmitirle la devoción a la Virgen María. Devoción y amor profundo por la madre de Dios, que papa Francisco ha manifestado a lo largo de toda su vida.

Cuenta que, en su juventud, frecuentemente se detenía a rezar en la iglesia del barrio de Almagro, ante la imagen de María Auxiliadora, bendecida por don Bosco, trasladada desde Turín a Buenos Aires.

Su devoción mariana quedó patente cuando en aquel acto inolvidable en la soledad de la Plaza de San Pedro, junto al Cristo Crucificado de San Marcello al Corso, que salvó a Roma de una epidemia de peste negra y cuya imagen resultó ilesa después de un incendio que destruyó en su totalidad el templo en el que se encontraba, papa Francisco mandó colocar el icono de la Virgen "Salus Populi Romani" que se encuentra en la basílica de Santa María la Mayor.

Francisco, en Santa María la Mayor. / LNE

La misma imagen de la Virgen, ante la que se postraba siempre, antes de iniciar sus viajes apostólicos. El Papa Francisco acudía a Santa María la Mayor con un ramo de flores para la madre de Dios. Tuve la suerte y el privilegio de ser testigo de una de sus últimas visitas.

En la ciudad de Roma, Santa María la Mayor es el templo mariano por excelencia. No debemos olvidar que, según la tradición, fue la Virgen quien manifestó sus deseos de que se construyera un templo. Se cuenta que una noche se apareció en sueños a un patricio de nombre Juan y al papa Liberio manifestándoles lo que quería. Les dijo que ella les indicaría el lugar en el que debían levantar un templo en su honor. La mañana del cinco de agosto, la colina del Esquilino apareció cubierta de nieve. Nadie dudó de que aquel era el lugar elegido. Y allí se construyó un hermoso edificio, considerado como uno de los mejores ejemplos del llamado barroco romano, con un campanario románico que mide unos setenta y cinco metros, es el más alto de Roma.

Un templo, el de Santa María la Mayor, profundamente vinculado a España. Su maravilloso artesonado, obra de Giuliano Sangallo, fue sufragado con el oro de América, regalado por los Reyes Católicos al entonces cardenal valenciano Rodrigo de Borja, que más tarde ocuparía el solio pontifico con el nombre de Alejandro VI. La presencia de los escudos de los papas Calixto II y Alejandro VI, dos de los tres pontífices españoles, en lugar destacado del artesonado, y la escultura del rey Felipe IV de España, situada en el atrio de la basílica, constituyen una muestra palpable de esta relación. Relación a la que se le dio forma en el acuerdo entre el papa Inocencio X y Felipe IV, por el que se crea la Obra Pía de Santa María la Mayor, a través de la cual se asignaba una renta anual al cabildo de la basílica a cambio de preces por la Monarquía Española. Desde entonces, los reyes de España han sido protocanónicos honorarios del Cabildo de Santa María la Mayor.

Pero en Santa María la Mayor también se da otra coincidencia muy especial, ya que fue en esta iglesia donde Ignacio de Loyola (fundador de los jesuitas, orden a la que pertenece papa Francisco) celebró su primera misa el día de Navidad del año 1538, dos años antes de que fuera aprobada la Compañía de Jesús.

Papa Francisco ha decidido ser enterrado en Santa María la Mayor, y no será el primer papa sepultado en este lugar. No sabemos el motivo por el que los otros pontífices han sido aquí enterrados, pero sí conocemos el por qué papa Francisco se ha decantado por esta basílica; quiere estar muy cerca de la Virgen, reflejada en el icono bizantino "Salus Populi Romani". Una imagen por la que él sentía veneración y a la que acudía a rezar, aunque fuera en la distancia, como hizo hace unos días al salir del Hospital Agostino Gemelli.

Resulta verdaderamente conmovedor y emocionante ver el gesto de amor de papa Francisco hacía la Virgen María, al pedir a sus conductores que antes de llevarle a Santa Marta, pasaran por Santa María la Mayor.

"Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de Nuestro Señor, María Santísima".

"Pido que mi tumba sea preparada en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de la mencionada basílica".

Hoy, cumpliendo su última voluntad, papa Francisco, refugiándose en los brazos amorosos de la Madre de Dios y madre de todos, será enterrado en la basílica de Santa María la Mayor, muy cerquita del icono "Salus Populi Romani".

Gracias, papa Francisco, por tu coherencia, por todo el bien que nos has hecho. Por abrirnos una puerta a la esperanza. Sigue cuidándonos.