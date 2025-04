Cuando faltan argumentos

El puente sobre la ría en Ribadesella es la única vía de comunicación entre dos partes de un mismo pueblo. Hay servicios a ambos lados, y el paso forma parte de la vida diaria de los vecinos. La solución, a mi juicio inaceptable, de rodear 17 kilómetros para salvar el corte del puente al tráfico durante quince semanas, centra mi discurso y mi preocupación.

El Ministerio de Transportes, desde la adjudicación de la remodelación del puente en 2022, planteó su ejecución con un carril abierto siempre al tráfico. La paralización de los trabajos supera ya los dos años y siguen incumpliendo plazos. En diciembre, anuncian el corte de cuatro meses. Desde entonces, pido alternativas, reuniones e informes que no se me facilitan.

Intentar relacionar mi reivindicación legítima como alcalde, de un paso alternativo, con un discurso que nada tiene que ver conmigo resulta chocante y rastrero. Y eso ha pasado con distintas declaraciones públicas de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, cuestionando mi honor e imagen.

Jamás he faltado a la señora Lastra. Me parece ridículo tener que aclarar que la postura que defiendo nada tiene que ver con el género o el nombre de quien ocupa los cargos en la Administración estatal.

Tras condenar públicamente los ataques en las redes, denunciados acertadamente por Lastra ante la Guardia Civil, la Delegada emitió una nota horas después acusándome de no haberlo hecho, con frases como "su silencio no es neutralidad, es complicidad". Lo mismo ocurrió con las manifestaciones del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, quien condenó los hechos sin "peros", tildando de "desvergüenza", exclusivamente, que eso se relacionara conmigo. Nuestras palabras están grabadas y en manos de los periodistas.

Yo respondo por mis actos y mis palabras, no por las de terceros que mantienen actitudes que rechazo y que nada tienen que ver con mi forma de proceder.

Y dicho esto, desde aquí le pido a la Delegada del Gobierno: contésteme a lo que le planteo con argumentos, hable del puente, muestre los informes del estado de las pilastras, el de los ingenieros militares, el proyecto con el modificado y mantenga el respeto institucional y la colaboración entre administraciones. Soy una persona dialogante y accesible. Sembrar odio no está entre mis principios ni intenciones y los ataques personales, tampoco.

Lastra alude a criterios técnicos para justificar el cierre del puente a los vehículos. Y yo mantengo que, si en 2025 no hay soluciones técnicas para hacer un paso provisional, es que estamos involucionando.

Las hay, pero exigen un compromiso económico que el Estado no está contemplando. Sobre las pilastras queremos saber desde cuándo "no aguantan más". ¿Estamos corriendo un riesgo y no tomaron medidas? ¿O las pilastras sí aguantan hasta que se habilite una alternativa, pero eso encarecería los costes de la obra?

La concentración convocada el día 20 de abril por el Gobierno de Ribadesella (PP-Foro) fue un éxito porque nos reunimos en torno a lo que nos une, reclamando un paso alternativo al tráfico rodado. Más de mil personas, 17 tractores y otros vehículos estuvieron presentes; y agradezco su participación a todos. No se recuerda una respuesta así en décadas y no deberían ignorarla.

La hemeroteca está ahí para ver el comportamiento anómalo que sí mantiene la Delegación del Gobierno con la Alcaldía. Como ejemplo: la reunión que le solicité en diciembre, a la que convocó a todos los grupos de la oposición, en una falta de respeto institucional sin precedentes. ¿Le ha hecho eso a otros alcaldes? O la elaboración de un plan de movilidad sin contar con Ribadesella.

Somos un municipio pequeño y "luchamos" contra la decisión de todo un Ministerio que pone en riesgo el bienestar en el concejo. Mi responsabilidad como alcalde es velar por los intereses de Ribadesella y es lo que seguiré haciendo, al tiempo que mantengo la mano tendida al diálogo, que yo nunca retiré. n