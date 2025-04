Rabos de lagartija

No es fácil definir enfermedad. Pensemos en enfermedad coronaria, una de las patologías más frecuentes e inquietantes. ¿Basta que tenga placas de ateroma en sus arterias? Hoy se pueden detectar, con bajo coste y alta fiabilidad, mediante imágenes de TAC. ¿Deberían tener un grado de obstrucción para considerarlo enfermo? o ¿es enfermo el que tiene clínica, por ejemplo, positivo a un cuestionario famoso que diseñó Rose? ¿Qué pasa con los que tienen alteraciones electrocardiográficas sugestivas?, ¿conviene hacerles un TAC?

Más importante que el diagnóstico es el pronóstico y cómo modificarlo. ¿De qué sirve detectar alteraciones en las arterias si no sabemos cómo van a evolucionar porque no se han hecho estudios de seguimiento comparando resultados, tipo infarto o muerte, entre los que tienen y no tienen placas silentes? Tampoco tenemos pruebas de la utilidad de los tratamientos en esos estadios. En un medio donde la capacidad de llegar a lo más profundo es muy alta lo que realmente importa es el pronóstico y cómo hacerlo más favorable.

Cuando era residente tenía una especial inquietud por la psiquiatría. Había conseguido que me dejaran rotar unos meses por el hospital psiquiátrico. Creo que allí supe de Julián de Ajuriaguerra, muy respetado por mis compañeros residentes. Compré su libro de psiquiatría infantil que leí con interés. Allí vi por primera vez la recomendación de utilizar anfetaminas para los niños inquietos y/o con déficit de atención. Me atreví a recomendarlo al hijo de unos amigos. Efectivamente, se calmó, pero me dijo: no quiero que cambies mi personalidad.

Tanto el síndrome como el tratamiento los había estudiado Charles Bradley. Durante muchos años permaneció letárgico. No sé si el descubrimiento de que símiles de la anfetamina, diseñados para otro objetivo, eran útiles en el síndrome, promovió el diagnóstico. Hace ya casi 20 años vi en Nueva York un anuncio en un panel enorme que decía: si quieres mejorar el rendimiento de tu hijo dale ritalín… o adderall, no recuerdo.

El caso es que el centro para el control de enfermedades de EEUU, una referencia hasta ahora (no sé en qué quedará) dice que 11,4% de los niños tiene el diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La eficacia de las anfetaminas para el tratamiento del síndrome se confirmó con varios ensayos clínicos. Los que las tomaban estaban más tranquilos y atentos en clase. Era bueno para ellos, para sus compañeros, sus profesores y su familia. Ese efecto desaparecía a los 3 años y, lo que es peor, esa aparente docilidad y atención no se traducía en mejores resultados académicos.

Esto es una paradoja porque cualquier persona que haya tomado anfetaminas cree que se concentra mejor y que aprende más. Esa sensación no se corresponde con la realidad. Lo que hacen, y no es poco, es conseguir que susciten interés tareas aburridas o que a uno le repugnan. Se daban a los soldados para soportar el tedio de las trincheras.

Este síndrome no está bien delimitado y la prueba es que se exige que tengan 6 de los 9 síntomas de inatención o 6 de los de hiperactividad/impulsividad para el diagnóstico. ¿Por qué 6 y no 7 o 5? Los que defiende con más ahínco la existencia del síndrome buscan una alteración cerebral que confirme la patología. Supongo que si llegáramos a clasificar muy bien a los niños en grupos muy homogéneos con características distintivas de comportamiento, podríamos encontrar signaturas en el cerebro que se correlacionaran. Los intérpretes de piano tienen el área de la mano en el cerebro hipertrofiada, porque tocan el piano obsesivamente. El caso es que los neurobiólogos interesados en el asunto anunciaron, y después se retractaron, la presencia de alteraciones en el cerebro: son así no por un defecto de voluntad o control, es un problema neurológico.

¿Lo es? Varias pistar me hacen dudar. Una, que las manifestaciones del síndrome van y vienen y no se presentan igual en todos los medios: es muy sensible a las circunstancias. Otra es que, en un ensayo clínico que seguía a niños sanos en comparación con estos enfermos a lo largo de los años, hasta el 40% de los sanos fueron diagnosticados. Además, en el grupo de enfermos, solo el 11% tuvieron clínica siempre. El resto fluctuaba.

Quizá sea conveniente un curso controlado de anfetaminas en momentos de mucha inquietud. El uso prolongado, además de no ser beneficioso, parece que interfiere con el crecimiento. Las otras opciones son la paciencia, el conocimiento de la historia natural y las modificaciones del medio que reduzcan la inquietud.

Decía mi tía Maruja, una pediatra que comenzó a ejercer en 1940 y no lo dejó hasta bien entrado el siglo XXI, que los niños son como rabos de lagartijas. Pues eso.