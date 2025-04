Sofía no debe ser la sombra de Leonor

Al alcanzar la mayoría de edad la Infanta Sofía de Borbón entra en una nueva dinámica en el contexto general de la Familia real española. Deja de ser la simple expresión de la "otra hija menor" de los Reyes y la hermana pequeña de la Princesa de Asturias. Como segunda heredera debería asumir un nuevo rol que la simple persona que acompaña a sus padres y hermana cuando conviene trasladar una imagen potente del núcleo fundamental de la Familia Real. Respetando al máximo su privacidad y la asunción de responsabilidades menores, debe empezar a contribuir en mayor medida al papel institucional de la Corona en aquellas cuestiones que su padre señale.

Tras la crisis conocida del rey honorífico, ha sido política continua de la Casa Real mostrarse ante la sociedad española e internacional como una familia unida y ejemplar. Nadie puede cuestionar hasta el momento que esto se ha conseguido, pero hay que seguir haciendo amplios esfuerzos por mantenerlo ante una España fuertemente dividida y crispada en el ámbito político, social y económico. Y esa unidad no sólo se demuestra con apariciones conjuntas, sino también actuaciones individuales por delegación del jefe del Estado. Sofía ha dejado de ser la "niña" que todos quieren y que cuenta con un grado de aceptación general positivo porque sabe estar y comportarse, y porque al ser la pequeña y segunda heredera se piensa a nivel ciudadano que es necesario mimarla porque no debe resulta fácil ser la tercera de abordo.

Debe ser un referente mayor a partir de ahora. Primero porque los Reyes necesitan contar con su presencia institucional en eventos públicos y de Estado, en la medida idónea y progresiva que se decida. No es la sombra de Leonor, ni debe serlo, pero como miembro de la Familia Real está en la foto. Su mayoría de edad aportará más presencia en eventos públicos, permitirá conocerla mejor y tener constancia a todos de que la segunda heredera es igual de solvente que la primera. Tiene su hueco y su papel, especialmente, cuando la Casa Real española debe conectar necesariamente con la complicidad de su generación y aprovechar su proyección para cubrir espacios y situaciones que no pueden atenderse ahora porque las agendas de los Reyes son tremendas. Debe fijársele un papel, un camino, un recorrido que no quede solo en presencialidad, sino en compromiso actual y de futuro. Tenemos buenos Reyes, buena Princesa y es necesario contar con una buena Infanta.

La sociedad joven y de futuro de España ve en las hijas de Felipe VI una nueva oportunidad en la regeneración de una Familia Real muy incómoda con la espada de Damocles de Juan Carlos I. Los Reyes hacen sus esfuerzos y creo que de forma acertada, pero tienen que empezar a dar más juego a sus hijas. La Princesa tiene su hoja de ruta escrita, pero para su hermana hay que cerrar otra que contribuya a esa necesaria cercanía a todos los sectores de la sociedad que necesita nuestro Jefe de Estado.

No tiene por qué seguir los pasos de su hermana. No es eso. Tiene que tener su estilo y agenda propios. Es una persona con carácter, que genera muchas simpatías, que puede encontrar su lugar diferenciado con respecto a su hermana, pero complementario. Lo único que debe hacer es alejarse del "triste" modelo que han ofrecido y ofrecen sus tías Elena y Cristina. Debe llegar a ser la heredera que todos quieren, aunque su papel se vea condicionado a limitar sus actuaciones al apoyo máximo a una monarquía con respaldo y afecto, sin que ello le prive de su vida personal a la que toda persona joven y en formación tiene derecho.

En definitiva, se enfrenta a un reto personal importante y sus padres también. Si se conjuga de forma correcta su continuidad formativa y su involucración institucional, estará contribuyendo a la monarquía del futuro. Debería convertirse en otra princesa que el pueblo respete y quiera. Tiene las cualidades para ello y la empatía para lograrlo.