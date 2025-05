Por la justicia social y dignidad del trabajo

En este Día Internacional del Trabajo recorremos las calles de Mieres recordando que esta cuenca fue no hace muchos años el centro económico, social, productivo y cultural de Asturias. Hoy está envuelta en una transición injusta y pendiente de un plan de transformación que genere empleo y riqueza. Recordamos a los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo, lo cual nos devuelve al pasado, a la dureza de la actividad minera, y vemos que todavía hoy en muchos centros de trabajo se trabaja en condiciones laborales inhumanas. Por eso exigimos leyes del siglo XXI, por eso queremos acabar con la prevención formal, por eso queremos más inspecciones, más sanciones, menos de insatisfacción laboral y más justicia en el trabajo.

Las organizaciones empresariales no pueden faltarle el respeto a la inteligencia y a la dignidad de la clase trabajadora. Hoy que están batiendo récords de beneficios empresariales, no pueden seguir negándose a subir los salarios ni a reducir la jornada de laboral. Hoy, para producir lo mismo que hace 40 años, se necesitan menos personas trabajadoras, y todos esos beneficios van a manos de las empresas. Desde UGT Asturias queremos que se redistribuyan entre los trabajadoras, y eso se hace subiendo salarios y reduciendo jornada. Además, ello incentivar el consumo, que es lo que está detrás de que este país crezca económicamente.

Recordamos también que siguen siendo muchas las mujeres asesinadas por violencia machista, una violencia de género que no solo es física, sino psíquica, porque está en las palabras, en los gestos y en las miradas. Y es económica, con una brecha salarial demasiado alta: ya está bien de que las mujeres sean las que tengan más contratos temporales a tiempo parcial, las que tengan los trabajos peor remunerados, las que se encargan exclusivamente de los cuidados. ¿Y qué decir de la vivienda? No es un negocio, sino un derecho que está reconocido en la Constitución Española, en la Carta Social Europea y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque sin vivienda no hay libertad para la juventud, que no puede emanciparse y tener un proyecto de vida.

Hablaremos mucho durante este año de la necesidad de fortalecer la industria con un plan industrial europeo concreto y con la necesidad de que haya cuanto antes una ley de industria dentro de un pacto de Estado, el cual a su vez tiene que conllevar necesariamente un pacto de Estado por la energía. Necesitamos un plan de futuro para Hunosa que sea una realidad, con proyectos sostenibles y renovables, para que tengamos precios competitivos y la siderurgia integral en Asturias siga teniendo futuro.

Hablaremos también de la necesidad de seguir potenciando nuestros servicios públicos. Lo hemos visto con el apagón del pasado lunes, al igual que lo vimos en la pandemia. Damos las gracias al trabajo de todos nuestros empleados públicos, de los trabajadores de emergencias de los servicios de salud, de los cuerpos de seguridad del Estado. Y también al conjunto de los ciudadanos, cuyo comportamiento cívico ha sido ejemplar. Pero necesitamos más recursos económicos para potenciar nuestro sistema educativo y nuestra sanidad. Para reducir listas de espera. Para mejorar la atención primaria. Para que nuestros docentes cobren más. Y para que la atención a la dependencia sea más ágil y rápida.

Este Primero de Mayo también decimos un "no" rotundo a la guerra. Que no se haga política ni negocio con la muerte de los miles de ucranianos. Tenemos que combatir esta ola reaccionaria que puede traer consigo una involución social en forma de pérdidas de derechos y libertades como antes no habíamos conocido. No solo es un problema económico de aranceles a los que habrá que dar respuesta: lo que está en juego es nuestro modelo de sociedad, es nuestra democracia. Esta realidad económica y social de derechos, libertades y valores de paz que hemos construido entre todos.

Por eso Europa debe tejer su propia autonomía y soberanía, reduciendo las dependencias del exterior. La mejor manera que tenemos de combatir esta ola reaccionaria es con más derechos, por que hemos demostrado que mejorando la vida de las personas y las condiciones laborales de las personas trabajadoras, el país crece, se genera empleo y nada se rompe. Por eso vamos a seguir por la senda de más derechos, y a combatir todos estos viejos fantasmas del pasado que quieren regresar para instalar otra vez las políticas del odio del miedo de la explotación de la persecución y de la injusticia. En este Primero de Mayo, reivindicamos más derechos y menos ultraderechas.