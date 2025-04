Monocultivo informativo

Enterrado el Papa, vuelven las noticias de la destrucción de Gaza, de los disparates de Trump, de los locos con carné de conducir contra multitudes... el mundo por donde solía. Para los medios de comunicación debería morir el Papa cada semana y así estar ocupados en Roma, con todo pautado, histórico y muy agradecido para los gráficos que –en un escenario imponente y con multitudes uniformadas y enfiladas– consiguen esas imágenes entre "Ben-Hur" y "La guerra de las Galaxias" (entre el "peplum" y la "space opera") que adoran los escenógrafos.

Informativamente, más allá de que el poder es poderoso, aporta poco de interés, pero sirve para entender que como el catecismo es un argumentario perpetuo, el argumentario es el catecismo del día: "¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios sobre todas las cosas". "¿Quién era Francisco? Francisco era el Papa de los pobres que vino del fin del mundo".

El mundo es redondo y no tiene principio ni fin. "Todos los caminos llevan a Roma" y la Iglesia ha puesto ahí su sede, pero uno no pondría el Buenos Aires del Papa en Ushuaia, Tierra de Fuego argentina. Llevo seis papas de vida y ninguno fue "el Papa de los ricos". Me pregunto si la teocracia vaticana dará en plutócrata ahora que vamos a la plutocracia global de genios tecnológicos estadounidenses, príncipes petroleros árabes, narcotraficantes latinos y proxenetas rusos.

Si muriera un Papa a la semana los ateos no serían felices, porque saben que siempre habrá otro (aunque menguarían las ambiciones y las vocaciones). Sí sería más feliz la parte de los católicos, cuya fe va tan allá de creer en lo que no ve que es capaz de no ver que un hombre ha muerto y se congratula como si le hubiera tocado la lotería o se hubiera casado (ya me entiende qué quiero decir). También se alegran los que son más papistas que este Papa y siempre hay un Papa de quien serlo más, sobre todo, entre cardenales de la parte contrariada que para montar un Cristo montan un cisma. Uno no es partidario de que muera un Papa a la semana porque le interesa saber lo que pasa en el mundo, colega.