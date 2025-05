007, misión apagón

El Gobierno enviará al CNI a las eléctricas a recabar datos sobre el apagón. Tratándose de electricidad, nuestros agentes 007 tienen una misión a todas luces complicada y han de ponerse las pilas.

Ya veo yo al intrépido y aguerrido agente Gutiérrez, curtido en mil batallas, acreditado espía, con delicadísimas misiones a sus espaldas, llegando y diciendo: "A ver, señores, vale que hagan unas facturas que nadie entiende, pero lo del apagón me lo explican clarito y en castellano".

Por ahora, el mejor dato que tenemos es que no sabemos nada. Muchos de nuestros males como país se arreglarían si tuviéramos más gente que pronunciara la frase "no lo sé". No es tan difícil. Pero es imposible. Es más fácil mentir o fiscalizar, inventar o pedir explicaciones echando culpas sin oírlas o traspasar las competencias y las incompetencias para después rajar de las decisiones tomadas por aquel al que le has cedido las competencias.

Sánchez sale a decir que no sabe nada y sale a decir que no sabe nada dos veces. Mal. Pero el PP dice que Sánchez está desaparecido pese a que salió dos veces. Surrealista.

Cada cual quiere construir su propio relato de cómo nos vimos a oscuras pero lo importante sería que esto no volviera a ocurrir. Ocurrirá de nuevo, ya que entre nuestras energías (eólica, nuclear, solar) también está la que empleamos en fundirnos los plomos unos a otros y enfrentarnos. Lógico que cada dos o tres generaciones petemos. Exceso de energía por enfrentamiento.

Tenemos a los espías en los despachos de los eléctricos, que a lo mejor los invitan a puro y whisky, en lugar de tenerlos en Rusia, en Israel o en los nidos del yihadismo, aunque supongo que habrá efectivos para todo eso, claro. El presidente quiere información seria, rápida y fiable sobre este asunto, lo cual es señal de que no ha tenido en este asunto información seria, rápida y fiable. Sánchez no tiene a un Jordi Sevilla como tenía Zapatero, que le dijera "esto lo aprendes tú en dos tardes". Tiene al frente de Red Eléctrica a alguien que una vez comprobada que su gestión en Vivienda podría ser mediocre, fue enviada a ver si su gestión en lo energético podía ser peor.

Cuando Josep Pla atisbó el lucerío y los rascacielos de Nueva York, desde el barco en el que viajaba, afirmó en célebre pregunta: "Pero, todo esto, ¿quién lo paga"? Ahora se trata de ver quién paga no todas estas luces: esta oscuridad. Que tantas pérdidas económicas ha causado. A nadie importa. Entretanto, esperamos los resultados del CNI. Aunque son secretos.