Amar con locura, y un remedio: arbeyos

La gente que farda de amar a alguien no se conforma con utilizar este verbo coyuntural, redunda y dice que ama con locura, para dejarlo claro, clarinete.

El amor descuida la vida, infecta el alma, es implacable, es una sombra, es verdad hoy y mentira mañana; siempre es desigual entre dos, duele en todo el cuerpo, es "veneno vil en vaso dorado" (dijo Calderón en "Saber del mal y del bien"); es egoísta, injusto, es temor, voracidad, exclusión, parecido a un mareo, tirano, devorador, cruel; es un diálogo con la penumbra, "pródigo en penas y avaro en placer" (dijo Iriarte), es como un hoyo, consume, es llaga, dolor, ausencia, desdicha, pájaro cruel, sobredosis de mentecatería, "senda errada" (según Quevedo en "El parnaso español"). El amor concita todos los males: injurias, sospechas, enemistades... ("iniuriae, suspiciones, inimicitiae...", asegura Terencio, en "Eunuchos"); "Amar es un maleficio..." ("Aimer est une mauvais sort", dijo Proust en "Le temps retrouvé") "...contra el cual nada puede hacerse hasta que el encantamiento cesa".

"Amor, terrible cosa, no lo mientes, hermosa, que es pecado de perdición", le dice Rodrigo a Constancia en "El huésped del sevillano", el dúo que sigue a las lagarteranas. Amar es locura. Que alguien presuma de haber caído en el amor (como bien dicen los ingleses: "fall in love"), delata a una persona enajenada y debemos compadecerla y animarla, claro, porque, he aquí la única bondad del amor: es perecedero, contingente.

¿Un antídoto o incluso prevención contra semejante hechizo? Stendhal en un artículo en la prensa, el 25 de marzo de 1808, propuso comer arbeyos, "manger des pois”; es decir, dejarse de gilipolleces y alimentarse de lo sólido. Los arbeyos son hiperproteicos, antioxidantes, estimulan la división celular, combaten la anemia, contienen aminoácidos esenciales, sacian, son energía saludable, ayudan a reducir la presión arterial y los picos glucémicos, mantienen los huesos sanos, promueven la función renal, participan en la salud del cabello, la piel y las uñas...

Sí, a los arbeyos ámolos locamente.