Desarrollo rural en un mundo acelerado

Son varias las opciones más habituales y utilizadas para denominar la época que nos ha tocado vivir, siendo cada una de ellas, probablemente, la más adecuada según la perspectiva a aplicar. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, donde los algoritmos y modelos avanzados transforman nuestros sistemas productivos. También en la era de la hiperconectividad, en la que la comunicación instantánea y la interdependencia digital moldean nuestras relaciones y dinámicas sociales. En el ámbito laboral y económico, nos enfrentamos a la era de la automatización, con el avance de la robótica mejorando, y a veces desplazando, tareas tradicionales. En estos tres enfoques, más que apropiados y definitorios de nuestro tiempo, subyacen evidentes oportunidades para dejar sin argumentos a quienes huyeron del medio rural buscando una vida mejor, ya que los desarrollos mencionados vienen al "rescate" de quienes sienten que su calidad de vida y sus logros vitales pueden peligrar en aldeas remotas, al reducir o anular la brecha potencial.

A veces nos preguntamos como aquella vida rural tradicional, supuestamente dura y llena de penurias, obtenía un mejor rendimiento generalizado, al menos en términos de equilibrio territorial, a la vez que mantenía el medio natural muchísimo mejor gestionado de lo que lo está en la actualidad. Quizá sea porque en realidad siempre fue, el sector primario, un agente generador y catalizador de los avances tecnológicos propios de su época, a pesar de lo que se piense, y quizá estaban las penurias generadas por un sistema social arcaico, que se apropiaba de los recursos de muchos solo para beneficio de unos pocos.

Pero puede que la clave de esta distopía rural esté en otra denominación para nuestro tiempo, también más que acertada, pero que en este caso juega en contra y no a favor, como las tres anteriores, del mundo rural. Vivimos en un contexto de transformación constante, lo que también nos lleva a denominar este período como la era del cambio acelerado, donde la velocidad del progreso tecnológico y social desafía nuestra capacidad de adaptación. Esa falta de adaptación es la que frena el desarrollo rural que debería darse si utilizásemos bien todas las herramientas disponibles, que bien interiorizadas y asumidas permitirían su expansión.

Un valor indiscutible de las sociedades campesinas es su clara adaptación a la naturaleza, y a sus tiempos, lo que podría restar capacidad para adaptarse a un mundo acelerado, que literalmente se come el tiempo, sin saber si esa falta de adaptación es culpa de quien lo atropella todo, sin respetar el entorno natural o de quienes no han tenido la pericia suficiente para adaptarlo y adaptarse sin perder su propia esencia ni dejar de ser quienes realmente son. Probablemente de ambas partes, aunque aquí el componente emocional y cultural juega un papel preponderante que lo complica todo aún más.

Se podría pensar, y muchos lo hacen, que lo que ocurre en el medio rural es simplemente un efecto inevitable del progreso de la humanidad, que ve elevado su nivel de vida gracias a un también acelerado progreso tecnológico, pero no indican esto los evidentes síntomas de agotamiento y de falta de sostenibilidad del modelo en su conjunto, más que preocupantes y que son de aplicación directa a las grandes ciudades, dándonos a entender que ciudades y pueblos, mundo rural y urbano, son dos partes inseparables de una misma realidad y que nos debe preocupar a todos por igual lo que en ambos ocurra.

Este mundo acelerado es evidente que genera riqueza, aunque la distribuye muy mal y sostenible no parece. Recomendaría, por tanto, a quienes hace dos días (generaciones) apostataron de la vida rural y campesina, abandonándola por completo, a la vez que la denostaron, eludiendo actualizarla, y que hoy se sienten a salvo en su falsa seguridad urbanita, que no pierdan de vista la azada, ya que su error quizá les haga, dentro de poco, volver a empuñarla. Eso sí, partiendo de cero, tras haber despreciado y perdido el legado cultural y patrimonial que con tanto esfuerzo y cariño habían construido sus ancestros y que hoy vuelve a lo salvaje, tal como nos muestran algunos canales de exploradores de pueblos abandonados, por ejemplo, el de Hilux Aventura (@hilux_aventura), que con mucho gusto y respeto muestra y denuncia el abandono increíble de la esencia y el corazón de Asturias. El vídeo sobre cementerios abandonados que acabo de visualizar en el canal se convierte en una metáfora evidente del desprecio de una parte de nuestra sociedad hacia su herencia generacional, deshumanizando de forma expresa a quienes renunciaron no solo a su legado, sino incluso a honrar colectivamente a sus propios muertos.

En su colección de vídeos podemos ver, además, la desaparición de casas, palacios, pastizales, tierras de cultivo, hórreos, paneras, molinos, iglesias, ermitas y un sinfín. Elementos que nos definen, nos dieron de comer y hoy son, junto con los espacios que ocupan y que ya no se gestionan, los grandes reclamos turísticos que dan todavía de comer a la media Asturias que vive del turismo. Un turismo también acelerado que creo que, como todo lo que funciona, habría que ordenar y equilibrar. En el canal también se pueden ver, como contrapunto, proyectos ejemplares impulsados por genuinos emprendedores rurales, como Vintage Asturias (@vintageasturias), ejemplo claro de que con ingenio y talento se pueden (y se deben) rentabilizar los recursos turísticos de forma ordenada y equilibrada.

Enhorabuena al creador del canal, a emprendedores como Tomás y a Federico, protagonista mierense de algunos de sus vídeos, para que siga sumando muchos años más a sus casi noventa y tres y manteniendo como hasta ahora su casería de la montaña asturiana, memoria viva y ejemplo claro de que no debemos perder de vista lo sencillo si nos queremos acercar a la felicidad.