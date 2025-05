La metáfora de Oseja

Solo el aislamiento obligado lleva a funcionar en modo isla. El magnífico episodio de Oseja de Sajambre, donde no hubo apagón gracias a su capacidad para generar la electricidad que consume, por desdicha no pasará de metáfora, fuera del discurso llamado racional. Atención, no es un imposible técnico, la autogeneración no lo es en el ámbito residencial, ni en el local, ni siquiera en el de buena parte de la industria. Incluso sería saludable para todos un reparto entre la energía en isla y la energía en sistema. El imposible viene de nuestra mentalidad, férreamente domesticada para la centralización de todas las cosas, y de nuestro papel de consumidores pasivos en los comederos de la granja global. El mundo de las redes, colonizando las conciencias y haciéndolas creer que son protagonistas de algo, ha terminado de cerrar el cerco y su modo-confort. La vida cotidiana en Oseja es dura.