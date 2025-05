Los bigotes del tigre eléctrico

Dicen algunos que la pandemia despertó a los españoles del sueño de que tenían la mejor sanidad del mundo. Desde el pasado lunes también puede decirse que se ha roto otra cosa que estaba grabada en piedra: la robusta constitución del sistema eléctrico. Antes del lunes, podíamos creer que pagamos más por la luz que otros europeos, que el recibo es deliberadamente indescifrable, que las eléctricas forman un oligopolio vampírico, que sus consejos de administración inventaron las puertas giratorias por las que se cuelan expresidentes y exministros...Pero muy pocos –sólo algunos avisados– hubieran dicho antes de las 12.33 del 28 de abril que podían fundirse los plomos de golpe en toda la España peninsular (también en Portugal).

Lo de la rocosa fortaleza de nuestro sistema de transporte eléctrico (las infraestructuras de alta tensión que conducen la corriente desde los centro de generación hasta las redes de distribución) no eran un mito. Los indicadores básicos sobre calidad del suministro (tiempo de interrupción medio, TIM, y energía no suministrada, ENS) han estado por lo común, y también en tiempos recientes, significativamente por debajo de los umbrales de preocupación. Y aunque con altibajos en la inversión se han hecho muchos esfuerzos por tener una red bien mallada, con redundancias que en apariencia hacían pensar que, en caso de incidencia (técnica, meteorológica...), la amenaza para el suministro quedaba desactivada o confinada territorialmente.

La fe y las certezas sobre la solidez de la seguridad del suministro eléctrico nos llevaron a olvidar, parafraseando a un veterano del sector energético, que el sistema no es un gato si no un tigre. El gran felino permanece tranquilo mientras está correctamente alimentado –con una dieta energética equilibrada– y se pone tenso si no come bien o se le tocan los bigotes.

Al tigre le hemos cambiado la dieta por otra cada vez más verde y con menos proteínas, confiados en la nueva versión de la seguridad energética que traen las tecnologías renovables punteras, las redes inteligentes y los cada vez más sofisticados procedimientos que cada minuto de cada hora de cada día hacen magia para equilibrar la producción y la demanda de electricidad.

La magia se esfumó en los minutos que siguieron a las 12.30 horas de este último lunes. El tigre aviso antes: en enero, la central nuclear de Almaraz se desconectó por perturbaciones en las líneas de transporte, la propia Red Eléctrica reconoció en febrero que la alta penetración de plantas renovables podía dar disgustos y se sabe que el organismo regulador del sector energético (CNMC) también había mostrado a principios de año inquietud por ciertos episodios (fluctuaciones en la frecuencia, carencia de energía reactiva...).

Resumiendo, a decir del autor de la metáfora del tigre, de tanto tocarle los bigotes nos pudo venir este zarpazo. n