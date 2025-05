Lo que esta crisis eléctrica nos ha enseñado

Los recientes acontecimientos han puesto en duda la fiabilidad de nuestra red eléctrica, pese a contar con una infraestructura sólida. Es natural, pues, que surjan preguntas al respecto. ¿Son responsables las energías renovables del cero energético? La respuesta es compleja, pues, como se ha visto, son, al mismo tiempo, problema y solución. El "lunes de la desconexión" evidenció que la energía hidráulica fue crucial para la estabilización del sistema en los momentos más críticos, otras tecnologías no pudieron cubrir la demanda.

El verdadero desafío radica, entonces, en el cómo, de qué manera estamos integrando dichas tecnologías en nuestro modelo energético. Y, en particular, la eólica y la solar, pues, a pesar de enfrentar problemas de intermitencia –no producen energía sin sol ni viento–, han experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años creando vacíos importantes en el suministro. Por tanto, en mi opinión, este crecimiento vertiginoso no ha venido respaldado por una planificación adecuada ni garantista. Este tipo de situaciones no son nuevas. En California ya vivieron algo similar hace unos años. Allí comprobaron que, si no se cuenta con sistemas de apoyo, una alta producción solar o eólica puede desestabilizar la red . Para solucionarlo aumentaron el parque de almacenamiento y de tecnologías gestionables.

Estos últimos diez años se ha aumentado el parque renovable de manera notable, pero todo ese aumento se ha basado en tecnologías no gestionables, pues en las recientes subastas los proyectos gestionables como la biomasa de potencia pequeña y la generación termosolar quedaron desiertas.

Además, a esta situación se debe sumar que no se impulsó la cogeneración, el almacenamiento y la renovación y la ampliación de la infraestructura de transporte eléctrico.

Se hace por tanto necesario que las instituciones analicen por qué quedaron desiertas las subastas de tecnologías gestionables. Como dice el dicho: la velocidad sin control no sirve de nada.

Por tanto, solo mediante una integración adecuada y una infraestructura fortalecida podremos maximizar el potencial de las energías renovables sin comprometer la estabilidad de todo el sistema eléctrico. Esto subraya la importancia de un enfoque equilibrado y planificado para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Lo que esta crisis eléctrica nos ha enseñado / LNE

Este problema sería más manejable si en cada punto de conexión de la red (los llamados "nudos") hubiera tecnologías de respaldo. Las teníamos, como las centrales térmicas de carbón, que aunque contaminantes, aportaban estabilidad. Pero las hemos cerrado sin tener alternativas claras. ¿No sería razonable exigir a los promotores de parques solares y eólicos que aporten, al menos, un 10% de respaldo gestionable desde fuentes renovables en los mismos nudos donde conectan? O dejar libre de subastas a estas tecnologías y permitir que los inversores de estas tecnologías gestionables puedan invertir con precio MWh que les permitan desarrollar esos proyectos de biogás, biomasa, termosolar o incluso la hidráulica tradicional. También la cogeneración, muy útil para la industria.

Sin embargo, todas ellas han sido relegadas por un sistema que favorece únicamente el precio más bajo, sin valorar su aportación en términos de seguridad o sostenibilidad. Sí, su coste por megavatio hora puede ser más alto, pero también lo es el valor que aportan al conjunto del sistema: empleos en zonas rurales, tratamiento de residuos, reducción de emisiones…

¿Y en Asturias?

En el ámbito asturiano surgen más preguntas. La demolición de centrales térmicas sin planes alternativos es un reto, pues tenemos una alta densidad de industria electrointensiva y carencia de interconexión eléctrica con la Meseta

Finalmente, y de cara al futuro energético. Hay que estudiar bien qué tecnologías están presentes en cada nudo de la red. Las subastas pueden funcionar para la solar y la eólica, pero para tecnologías que aportan estabilidad se necesitan otros mecanismos de apoyo. Es momento de dar un impulso real a proyectos de biogás, cogeneración, biomasa e incluso iniciativas de valorización energética de residuos (waste to energy). Y, por supuesto, permitir que las ayudas al autoconsumo y a la generación incluyan cualquier tecnología renovable, no solo las más baratas o populares.

Tampoco deberíamos cerrar la puerta a la energía nuclear, especialmente a las nuevas tecnologías de pequeño tamaño que se están desarrollando con criterios de sostenibilidad, pues tenemos desafíos energéticos como el suministro a los centros de datos. Lo mismo ocurre con el hidrógeno verde. Ambas opciones tienen gran potencial, pero necesitan tiempo para madurar. Por eso, debemos ir paso a paso en esta transición energética y adaptar el ritmo a las condiciones de cada territorio, sin apresurarnos.

Por último, no podemos olvidar el papel de España y Portugal como grandes productores de energía renovable. Si logramos aprovechar bien nuestros excedentes, podríamos ser clave en la estrategia energética de Europa. Pero para eso, es imprescindible mejorar nuestras interconexiones eléctricas con el resto del continente. Ahora mismo, la conexión con Francia es escasa y limitada. La Unión Europea no puede seguir ignorando esta debilidad: necesitamos una red más fuerte y mejor conectada, porque una Europa más verde y más segura también pasa por aquí.

Este riesgo de apagón es algo que en todo el sector se venía comentado que podía suceder. Por tanto, no discriminemos tecnologías, las que existen y la que se están desarrollando deben estar en el mix, pues tenemos grandes retos como los centros de datos, movilidad sostenible etcétera. Actuemos con sentido común.