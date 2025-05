No idealizar a las madres

Día de las madres y otra vez mensajes en las redes donde hablan de ellas como seres que resisten todo, que llegan a todo y que se sacrifican por todo. Esto viene desde una Antigua Roma que idealizaba a las matronas e incluso declaraba a las importantes como madres de la patria. Y luego, lo mismo por parte del franquismo. De aquellos barros, estos lodos.

Es la trampa de vender una maternidad heroica. Las madres no son seres mitológicos. Son mujeres, personas, con virtudes y defectos, con sueños y contradicciones. No deben sacrificarse por todos, aunque los datos muestren que al final lo hacen porque nadie más asume la carga. Se impone un ideal tan alto de que requiere de una fuerza sobrehumana que, como imposible, genera frustración. Y el problema es que llegan a ese sentimiento por una cuestión que no es de ellas ni sus capacidades, sino estructural.

Los mensajes son muy bonitos, pero no son reales. No muestran lo que hay detrás. La Asociación No Renuncio nos dice que el 87% de las madres sí que renuncian a algún aspecto de su carrera profesional, como salarios, ascensos o ganar estabilidad. Para el 85% no existe una hora al día para cuidarse, ni siquiera a consulta médica. Arrastran dolencias como pueden o sin diagnosticar. Más del 60% llega agotada de trabajar y, en sus casas, los datos demuestran que no existe un reparto de los cuidados y tareas. No se trata de ayudar, sino de asumir responsabilidades diarias, y no excepcionales o temporales si un día mamá se pone mala o no puede por una circunstancia.

Gerda Lerner decía que "el hecho de que las mujeres puedan parir hijos responde al sexo; que las mujeres los críen se debe al género, una construcción cultural". Por eso, detrás de la abnegación y el sacrificio de muchas felicitaciones que leemos, no existe una cuestión biológica que hace de las mujeres las únicas capaces de llegar a ese ideal de crianza. Como construcción cultural hay una base estructural que va más allá de la conciliación dentro del hogar, sino también de lo público y privado. No podrá haber desarrollo profesional de las madres hasta que también las empresas y organismos públicos asuman la realidad de la conciliación.

No se puede usar una simbología de una maternidad todopoderosa cuando la realidad esconde una falta de apoyo estructural. Se espera que hagan todo, pero que no pidan. Y si piden, quizás se las escucha pero no se hace. Menos mensajes que glorifiquen la maternidad, y menos carteles que de forma velada pidan a las madres que resistan, porque es lo que se les agradece. Tampoco sirven hoy las flores si luego van acompañadas de abandono.

La maternidad ideal no es la que siempre muestra Instagram de madres sonrientes, casas relucientes y peques perfectos vestidos. Ni la del Amazon que solo nos recomienda como regalo, para ellas, electrodomésticos. Hoy recordemos a las madres reales. A las que crían solas, a las que piden ayuda, a las que se cansan, a las que dudan. A las que cuidan y se cuidan. Y a las que quieren ser madres y a las que no, pero cuidan igual. Que en la construcción cultural del cuidado pringamos todas.