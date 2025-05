Luz que agoniza

Las agonías de la luz tienen alguna ventaja de voltaje limitado. Por ejemplo, te das cuenta de que se puede vivir pluscuamperfectamente sin redes sociales. Y si las echas mucho de menos se podría pensar que algo no funciona en tu orden de prioridades. Durante unas horas dejas de asomarte al balcón para contemplar en la calle de los despropósitos una procesión de insultos, meme(ces), teorías conspiranoicas, opiniones de gente que, de repente, tiene títulos en ingeniería, ciencias políticas, historia, arte, medicina o clima. Etc. Te pierdes, eso sí, la oportunidad de hacer una lista negra con los usuarios anónimos que sueltan barbaridades francamente mezquinas sobre dictadores, con los coreadores de cuentas falsas que se dedican a dar patadas al caldero de la razón y el respeto. En fin, a todas esas personas con las que nunca irías a tomar unas sidras porque no hay nada que os una. Un apagón puede ser, por contra, una buena excusa para establecer contacto con planetas que no has visitado: hay una buena razón para comentar la jugarreta con el vecindario y aumentar los temas de conversación para que no los monopolice el tiempo y sus circunstancias.

El colapso ayuda a valorar cosas que damos por hechas porque vivimos en una burbuja de confianza que puede explotar si se pincha a destiempo. Le das a un interruptor y se hace la luz. El móvil siempre te recibe con los teclados abiertos. La televisión te permite seguir pasando de un canal a otro en plan gondolero loco y en las pantallas siempre hay caudal de información suficiente (rigurosa en el caso de la prensa seria, tóxica cuando sale del grifo panfletario). Y cuando no es así, pierdes el mando. No hablemos ya de cuestiones de intendencia vital como tener electrodomésticos operativos (imaginen un apagón así en una ola de calor y échense a temblar). Y gracias al apagón hemos podido ver imágenes insólitas que ojalá fueran más habituales a diario: jóvenes obligados a prescindir de los móviles, obligados a hablar, obligados a buscar alternativas de ocio que no dependan de un aparatito injertado en sus manos.