El apagon y el diésel

Sobre el apagón sufrido el pasado día 28 de abril, solamente diré que cualquiera con un mínimo conocimiento sobre energía sabe, desde siempre, que una red eléctrica con más de un 70% de energía eólica y solar es inestable y requiere energías de respaldo que suministren frecuencia e inercia. Esto es misión de las centrales que tienen grandes generadores rotativos. Son las centrales nucleares, los ciclos combinados de gas, las térmicas de carbón y las centrales hidroeléctricas.

Respecto a estas dos últimas tecnologías, la política del gobierno ha sido derribar las térmicas de carbón (quedan en España 3 o 4 centrales) y hace 30 años que no se construye un embalse digno de tal nombre. Lo primero fue un escándalo mayúsculo del que la opinión pública no se hizo eco ni protestó. Lo segundo es de una dejadez imperdonable. Ambas cosas se hicieron por una defensa del medio ambiente mal entendida que prioriza éste sobre el bienestar de la población, como nos ha sido dado ver en el episodio presente: un gran apagón que ha afectado de múltiples formas a la población (con siete muertos) y a la economía.

No insistiré en la dicotomía entre renovables sí, nucleares y carbón no, porque se sabe que las tecnologías de generación de electricidad no tienen ideología y todas deben ser utilizadas en función de su naturaleza y características. Se trata de técnicas complementarias entre sí. Nunca he entendido que la política esté metida en un planteamiento energético que debería ser estrictamente técnico. Tampoco entiendo la disquisición existente en nuestra sociedad sobre energías "limpias" (renovables) y "sucias" (combustibles fósiles). Pues bien, a cuenta del apagón, hablaré de "combustibles sucios" y, en concreto, del diésel.

El apagón dejó al descubierto muchas de nuestras debilidades como sociedad y pudo haber sido mucho peor si no llega a ser por la intervención del denostado diésel, combustible fósil del que casi nadie ha hablado estos días. Desde que se observó la falta de fluido eléctrico, los generadores diésel existentes en numerosas instalaciones y actividades han permitido la continuidad de las mismas y salvar muchas vidas, dicho esto en sentido literal.

Afortunadamente las instalaciones hospitalarias cuantan con grandes generadores eléctricos que consumen importantes cantidades de gasóleo y pudieron continuar dando energía a los pacientes recluidos en las UCI, a otros que estaban siendo operados en los quirófanos o bien naciendo en los paritorios. También pudieron servir a los pacientes en diálisis y a personas que, conectadas a respiradores domésticos, tuvieron que ser llevados a los hospitales para poder garantizar su seguridad y su salud. Los sistemas de aire acondicionado continuaron funcionando y el único problema fue controlar el consumo y esperar que los depósitos de gasóleo no se agotaran antes del término de la interrupción eléctrica.

En cinco interminables segundos, se desconectaron (no desaparecieron como dijo el presidente del gobierno) de la red 10 gigawatios de potencia de energía solar y, a continuación, las centrales nucleares (otros 4 gigawatios) se desconectaron automáticamente para protegerse. Esto pasa en nuestras casas para proteger la instalación domestica cuando los diferenciales saltan porque se produce una sobretensión. No es un problema (como, nuevamente, dijo el presidente) sino que es lo que tiene que pasar.

Al desconectarse, las centrales nucleares empezaron a funcionar en "isla". Se activaron los generadores diésel que alimentan los bombeos de agua que permiten refrigerar el núcleo de los reactores y otras instalaciones que funcionan con electricidad (válvulas, comunicaciones, sensores y pantallas de las salas de control, etc.). Los depósitos diésel pueden mantener el funcionamiento aislado de las centrales durante períodos de 4 o 5 días y estas instalaciones mantienen una relación estrecha con las empresas proveedoras de productos petrolíferos para aquellos supuestos en que la duración del aislamiento de la red eléctrica se alargue en el tiempo. El denostado combustible fósil salvó la integridad de estas instalaciones estratégicas.

Numerosas instalaciones industriales (cementeras, siderúrgicas, alumineras, productoras de metales, cerámica, etc.) e instalaciones necesitadas de sistemas de frío (mataderos, industrias transformadoras de productos cárnicos, lácteos y otros productos alimenticios, plazas de abastos, etc.) tuvieron que activar sus generadores de electricidad, alimentados con diésel, para poder mantener cadenas de refrigeración y congelación. Algunos grupos de distribución alimentaria poseían generadores y pudieron continuar su actividad. Incluso los pequeños productores de leche existentes en Asturias tuvieron que activar sus generadores para continuar con el ordeño, suministrar agua al ganado y mantener fría su producción lechera.

Numerosos sistemas de comunicación basados en telefonía móvil y satelital, medios de comunicación escritos o digitales, radios, televisiones, etc. debieron hacer otro tanto para mantener sus servicios en funcionamiento. Así mismo, las instalaciones de la Defensa o de la Seguridad (Ejercito, Guardia Civil, Policía Nacional, etc.), los puertos y aeropuertos, etc. se vieron obligados a apoyarse en sistema de generación diesel. Como sería de importante el diésel que el gobierno, en una noticia poco comentada, decretó la liberación de tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos.

En fin, salvo siete compatriotas, estamos vivos literalmente y hemos podido pasar este trance gracias a los "sucios" combustibles fósiles que son, realmente, la base de nuestro sistema energético y no solamente la red eléctrica de la que tanto hablamos ahora. Ésta sólo representa el 20% del consumo total de energía de nuestro país, aunque esto sería motivo de otro artículo.

Recordemos que los combustibles fósiles nos han salvado de una tragedia y, por favor, cuando les hablen de energías limpias y modernas o sucias y antiguas recuerden quién ha salvado al país de sufrir graves y trágicas consecuencias en este desgraciado episodio. Pongan, por favor, un generador eléctrico diésel en sus vidas... Y un hornillo de gas.