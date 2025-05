Escenarios históricos para el tercer cónclave del siglo XXI

Los hermosos frescos de Giorgio Vasari, Livio Agresti y Taddeo Zuccari que decoran la "Sala Regia", de los palacios apostólicos, serán una vez más testigos mudos del cortejo de cardenales. Lo vienen haciendo desde finales del siglo XVI. Las escenas aquí inmortalizadas recuerdan momentos importantes en la historia de la iglesia; desde el regreso del papa Gregorio XI de Aviñón a Roma, a la reconciliación entre el papa Alejandro II y Federico Barbarroja o la Batalla de Lepanto.

La Sala de las Lágrimas. / .

Seguro que si Catalina de Siena, representada por Vasari, en el regreso a Roma de Gregorio XI, pudiera hablar les daría algún consejo interesante a los cardenales, ya que ella fue la principal artífice del regreso del papado a Roma.

La Sala Regia. / .

Sin duda, la decoración del Aula Regia, por la que los cardenales se dirigen, primero a la capilla Paulina, y después a la Sixtina, los envuelve en la historia de la Iglesia

Fue el papa Paulo III quien encargó a Antonio da Sangallo el Joven, la construcción de la capilla Paulina en 1.540. Un espacio, desde el punto de vista espiritual, puede que más importante que la Sixtina, con quien comparte protagonismo en los momentos claves de la Iglesia, como el que estamos viviendo.

En la capilla Paulina rezan los cardenales al Espíritu Santo para que les ilumine en la elección del nuevo pontífice, antes de iniciarse las deliberaciones. Y durante el conclave, es en ella donde diariamente los cardenales electores celebran misa. Desde la Paulina, los cardenales irán en procesión recitando las letanías de los santos hasta la capilla Sixtina donde, antes del juramento establecido, entonaran el Veni Creator

Se dice que la Sixtina es el escenario donde se basa la legitimidad histórica y jurídica de los pontífices, y la Paulina el lugar en el que se encuentra la piedra angular que sustenta y justifica la doctrina de la Iglesia y su misión ecuménica.

La capilla Paulina es la más íntima y privada del Palacio Apostólico. En ella está presente el Santísimo Sacramento. Tiene altar y sagrario. Alguien la definió como el "corazón" de la cristiandad, como el lugar más representativo de la Iglesia Católica.

Es curioso como la obra de Miguel Ángel decora estas dos capillas. Si en la maravillosa Sixtina contemplamos la creación, y escenas del Antiguo Testamento, en la Paulina están plasmados los dos últimos frescos realizados por Miguel Ángel: "La Crucifixión de San Pedro", en la pared de la derecha y justo en frente, en la pared de la izquierda, "La Conversión de San Pablo".

He tenido la fortuna de visitar esta capilla y una de las cosas que más me ha impresionado fue la mirada de San Pedro. Es una mirada que se sale de la composición escénica. ¿A quién mira Pedro? Un amigo me aconsejó que leyera la intervención del papa Benedicto XVI en la ceremonia de reinauguración de la capilla Paulina, después de ser restaurada.

Es una intervención bellísima la de Benedicto XVI, en la que analiza estos dos últimos frescos de Miguel Ángel.

Al aludir al gesto y mirada de san Pedro, Benedicto XVI, dice; "…es la expresión la que nos fascina e interroga ¿por qué esta expresión? No es una imagen de dolor, ya que la figura de Pedro comunica un sorprendente vigor físico" "(…) "es una mirada aguda, intencionada, como si en la hora final buscara algo o a alguien". Benedicto XVI, destaca que, "Los dos rostros (Pedro y Pablo) están uno frente al otro. Se podría pensar, incluso, que Pedro tiene su rostro vuelto hacía el de Pablo, el cual, a su vez, no ve, pero lleva en sí la luz de Cristo resucitado. Es como si Pedro, en la hora de la prueba suprema, buscara la luz que había dado la verdadera fe a Pablo"

Una mirada que busca la luz, dice Benedicto XVI. Esa luz que los cardenales pedirán al Espíritu Santo en esta capilla, para que les ayude en la elección del nuevo sucesor de Pedro.

El cardenal elegido, una vez que acepte la importante misión que se le ha encomendado, pasara a la conocida como "Sala de las Lágrimas", que viene a ser como la sacristía de la Sixtina. Es una habitación pequeña, con una mesa y dos sillas. En las blancas paredes, aún se pueden observar restos de los frescos que en un tiempo la adornaron. En ella el recién nombrado papa, aislado de todos, reflexionará sobre la responsabilidad que acaba de asumir.

Una placa, colocada en una de las paredes, nos habla de las razones del nombre por el que se la conoce: "En esta sala de Lágrimas a partir de Gregorio XIV, que aquí el 5 de diciembre de 1590, justo después de ser elegido papa, derramó lágrimas de emoción, el nuevo pontífice, tras aceptar la elección, se viste con su propia ropa"

Cuando estuve en este lugar, aún vivían los dos papas, Benedicto XVI y Francisco, como se puede observar en la fotografía.

¿Quién será el visitante de esta sala dentro de unos días?

Existen unos cuantos favoritos, pero la historia nos cuenta que muy pocas veces resulta elegido ninguno de los que aparecen como mejor valorados.

"Sueño una Iglesia que salga de sí misma" parece que fue esta la frase de Bergoglio que decidió el voto de la mayoría de cardenales.

Recemos para que el nuevo papa sepa responder a las necesidades que hoy tiene planteadas la iglesia. Que no cierre ninguna de las puertas que papa Francisco ha abierto, sino que las amplíe.