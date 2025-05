La prevención ha de ser siempre mayor que la osadía

Un responsable público ha de ser, al fin y al cabo, la suma de su capacidad y de su actitud. Por eso leo con sorpresa —y no poca indignación— un cúmulo de despropósitos disfrazados de artículo de opinión firmado por quien un día presidió la Autoridad Portuaria de Gijón. Lleno de insinuaciones y acusaciones hechas desde la rabieta, el texto de Laureano Lourido no es más que un intento tardío de reescribir la historia para ocultar su legado más incómodo: el de la opacidad, la falta de explicaciones y una salida que aún hoy arrastra demasiadas sombras según se ha ido pudiendo leer en diferentes artículos de prensa.

Decía mi abuela que es muy importante saber llegar a los sitios, pero más importante aún es saber irse, cosa a la que parece no resignarse y menos aún cuando su recambio es una persona cercana, capaz, con ganas de abrir puertas y ventanas y poner orden allí donde sea necesario.

Lo más grave, sin embargo, no es el tono dolido o las conexiones forzadas que pretende establecer ahora, en una línea de puntos especulativa sorteando, casualmente, enormes agujeros de información. Hay agujeros enormes en su relato, agujeros tan grandes como las 120.000 toneladas de carbón que desaparecieron bajo su mandato. Sí, han leído bien: desaparecido. Como por arte de birlibirloque. No estamos hablando de un error de inventario. Estamos hablando de un volumen que equivale a unos cinco mil camiones completamente cargados. Un material que no se evapora, que tiene un coste de decenas de millones de euros y un asunto del que el señor Lourido Artime no ha pronunciado ni una sola palabra. Ese asunto, y sus correspondientes procesos judiciales, sí son la parte de la herencia que deja.

Enrocarse en una batalla por el relato es, cuando menos, pueril. Si bien es cierto que presentó una dimisión, no lo es menos que lo hizo después de que se le comunicara que se iba a proceder a su relevo. El gesto pierde así toda heroicidad. Su marcha fue de todo menos voluntaria.

Es comprensible que resulte difícil abandonar un cargo con un salario superior a los 100.000 euros anuales, más dietas, más coche oficial. Pero resulta mucho más difícil de justificar que tras esa salida justificada en varios artículos como que había llegado ya su tiempo de jubilación, solicitara su reingreso en EBHISA en una operación que pretende una indemnización de unos 20.000 euros.

Con todo, la parte más inasumible de su artículo es la misoginia que desprende. Está visto que lo que resulta difícil de asumir es que, frente a él, se sienten mujeres empoderadas, con responsabilidades, con voz y criterio propio, dispuestas a hacer las cosas con rigor, con transparencia y sin miedo a pedir explicaciones. Eso es lo que molesta. Porque ese es el tipo de micromachismo que aún impregna la sociedad: el que se disfraza de crítica técnica o de advertencia institucional cuando, en realidad, no es más que una expresión de incomodidad ante el avance de la igualdad real.

En mis muchos años de experiencia como consejera de la Autoridad Portuaria de Gijón solo diré que el rigor, el respeto, la amabilidad y la cercanía que demuestra la nueva presidenta distan mucho de la actitud de quien hoy ya no ocupa ese asiento.

No le gusta hoya Lourido la "socialización", pero sí le gustaba cuando llegó, cuando fue nombrado bajo las mismas reglas del juego que hoy tanto le incomodan. Del resto, solo le invito a darse una vuelta por los consejos de administración de las Autoridades Portuarias del Estado. Descubrirá que una mayoría están presididas por personas que han ocupado cargos políticos. Y sí: la mayoría de ellos, además, vinculados al Partido Popular.

Porque la política —al contrario de lo que él cree— no son cargos, son formas de estar en el mundo, maneras de actuar. Y está claro que un proyecto como el nuestro, basado en la transparencia, la colaboración, el respeto, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el machismo, no le encaja. Es normal que se queje. n