Otro dilema estúpido: las nucleares

A los polarizadores se les está yendo la mano. Ahora ya no se trata solo de que seas del Madrid o del Barça, de la extrema derecha o de la extrema izquierda, de Tezanos o de Michavila. Estos días te tienes que mojar y ser de las energías renovables o de la energía nuclear. Como dice mi colega Germán Frassa, la gente cambia de opinión cuando cambia de vida. Y el susto del apagón ha puesto a muchos en la predisposición a cambiar de opinión en materia energética. Por esa brecha se han colado los lobis de uno y otro signo. Unos culpando a las renovables del colapso de la red eléctrica y otros anunciando las siete plagas de Occidente si se acaban cerrando las centrales nucleares con el calendario actual. Como diría Rajoy, "todo es mentira, salvo alguna cosa". Algunas energías renovables pueden generar picos de potencia por su imprevisibilidad, la misma razón por la que no son la mejor fuente para garantizar el suministro. Hay otras renovables, como la hidroeléctrica, que no tienen ese problema. Y que incluso podrían aportar estabilidad si se hiciera caso a propuestas como la de Iberdrola sobre centrales reversibles. Pero claro, Iberdrola es una empresa demasiado grande para que este Gobierno la escuche. Mejor dar voz al primer zumbado que pasa por la calle. También es igualmente cierto que el discurso antinuclear es hoy otra "excepción ibérica" puesto que en el resto de Europa se valora más su condición de energía "limpia" que su potencial peligrosidad.

Todo sería más fácil si, además de aprovechar nuestros impulsos emocionales tras el apagón, nos trataran como seres los seres adultos que somos. La transición energética no es mágica y precisa de cambios también en la gestión de las redes eléctricas, entre otras cosas, para adaptarlas a las oscilaciones y a la mayor carga de transporte. Eso no demuestra que esa fuera la causa del apagón. A día de hoy, no podemos prescindir de la generación de las centrales nucleares. Eso lo saben sus propietarios y lo sabe el Gobierno que esconde bajo una batalla ideológica lo que es una batalla fiscal y de rentabilidad de las inversiones privadas en servicios públicos. Quienes conocen estas negociaciones saben que el asunto está en la duración de la renovación de las concesiones con relación a las exigencias de inversión, al precio garantizado en ese tramo del mix de producción y a la fiscalidad derivada que es donde se han arruinado los actuales operadores. El chiste, la paradoja o como lo queramos llamar es que mientras en el Congreso confrontan entre renovables y nucleares, para gozo de los alquimistas, la solución provisional del apagón pasa por utilizar más las centrales de ciclo combinado, esperemos que no sea con gas ruso, y subir el precio de la electricidad. Brillante.