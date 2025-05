Asturias lo merece

Hace 17 años nació Compromiso Asturias XXI (CAXXI), una organización privada, sin ánimo de lucro, que ha estado trabajando este tiempo para conectar el talento asturiano emigrado con Asturias.

Fundada con el objetivo de impactar positivamente en la juventud asturiana y en el desarrollo de la región, CAXXI ha mantenido su independencia y su compromiso con los valores de generosidad, responsabilidad y colaboración. Declarada de utilidad pública por el gobierno de España en 2019, CAXXI se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la región. A lo largo de los años, la organización ha trabajado incansablemente para crear una red de apoyo que permita a los asturianos emigrados contribuir al crecimiento de su tierra natal. El propósito inicial se mantiene en nuestros días y así seguirá.

El sostenimiento económico de Compromiso Asturias XXI proviene principalmente (90%) de las aportaciones privadas de socios y asociados. La organización destina escrupulosamente a sus actividades el apoyo recibido de un grupo de asturianos y empresas que comparten sus valores y hacen posible su labor. La receta aplicada es hacer que muchos contribuyan para que el esfuerzo se mantenga desde un colectivo para otro colectivo. Este respaldo es esencial para mantener la independencia y el enfoque de la organización.

Además, anualmente se ingresa una ayuda para financiar proyectos relacionados con el estudio de la emigración asturiana y su conexión con la región. Esta contribución es de enorme importancia para el desarrollo de acciones y estudios que contribuyen al desarrollo de políticas públicas enfocadas en la emigración y el retorno.

Como muestra un botón: el primer Libro Blanco de la Emigración Asturiana fue publicado por CAXXI y, a partir de ahí, anualmente hemos impulsado y desarrollado dos barómetros: uno para medir las aspiraciones de los jóvenes y otro para medir las necesidades de las empresas. El objetivo es conocer y adelantarse a las tendencias tanto desde los jóvenes asturianos y su futuro laboral, como de las empresas asturianas con respecto al talento, los jóvenes y posibles retornos. Todo lo hacemos con la coherencia de mantener el foco en nuestra misión: impactar en la región y en la juventud asturiana.

Enfoque y Valores.

No han faltado en estos años, diversidad de solicitudes para conducir nuestras actividades a otros fines, CAXXI ha decidido mantener su enfoque claro y definido. Esta decisión se basa en la necesidad de ser fieles a los valores del colectivo y garantizar un impacto significativo en la región. El impacto a veces se consigue siendo persistente año tras año, los objetivos no se consiguen siempre a la primera, pero una vez comienza el impacto a brillar, éste solo puede crecer. La organización mantiene su independiente y apertura, no obstante tiene un rumbo claro que guía nuestras acciones con un impacto tangible.

Entre las diversas actividades, realizamos grupos Think Tank por temáticas de impacto para la región, aglutinando a la red de socios que desean mantener su vínculo con Asturias más allá de disfrutar de un tiempo de ocio familiar y/o de amistad, para crear un espacio de pensamiento y conocimiento compartido. Más de un centenar de socios mantienen un vínculo dentro de los grupos Think Tanks.

Otra actividad en la que, en los próximos tiempos, pondremos foco consiste en apoyar el crecimiento de proyectos y empresas asturianas en colaboración con la Oficina Económica y Comercial en Madrid, en base a ese objetivo de impacto y los valores compartidos por nuestros socios.

Otro de los focos principales de CAXXI, como he dicho, es impulsar a la juventud asturiana. La organización trabaja para proporcionar oportunidades y recursos que permitan a los jóvenes desarrollar su potencial y contribuir al futuro de Asturias. Este compromiso con la juventud es fundamental para asegurar un desarrollo sostenible y próspero para la región. Y como los ejemplos son la verdadera prueba, unos 600 jóvenes han pasado por el programa Mentoring, otros 400 han recibido charlas y talleres de orientación en colegios, y más de 180 mentores han podido colaborar durante estos 17 años en programas de mentoring que, por cierto, cada año reciben una evaluación de 4,7 sobre un máximo de 5, lo cual redunda en la excelencia y en nuestro empeño de mantener el alto nivel de impacto en esta actividad.

Mirada Constante a la Emigración Asturiana.

CAXXI mantiene una mirada constante en la emigración, reconociendo la importancia de conectar a los asturianos que han emigrado con su tierra natal. A través de diversas iniciativas y programas, la organización facilita el retorno del talento (intelectual) y la experiencia adquirida en el extranjero, enriqueciendo así el tejido social y económico de Asturias. El impulso del ONEA (Observatorio de la Nueva Emigración Asturiana) es otra demostración de colaboración, donde más de una docena de organizaciones (FADE, CÁMARAS, Gobierno, Municipios, Universidad, Sindicatos, SADEI, Consejo de Juventud, Consejo de Comunidades, FACC y CAXXI) nos hemos unido para remar juntos y coordinados con un fin: promover acciones concretas sobre emigración y retorno mediante la colaboración entre agentes públicos y privados.

Desde CAXXI agradecemos a quienes, con vuestra colaboración, lo hacéis posible y damos la bienvenida a todos los que deseéis sumarse a nuestra misión. La colaboración y el compromiso de cada individuo son fundamentales para continuar impactando positivamente en Asturias. En un mundo donde, para ser disruptivos, se hace más necesario un espacio para colaborar en lugar de competir.

Este año también toca avanzar en gobernanza, y esto significa que pronto verá la luz nuestro Código Ético y Canal de cumplimiento o canal ético. Queremos que sea participativo y estamos seguros que reforzará la organización y su sostenibilidad para el futuro.

Compromiso Asturias XXI es más que una organización; es un movimiento que busca conectar el talento asturiano con su territorio para fomentar el desarrollo económico y social de Asturias. Con el apoyo de sus socios y asociados, CAXXI continuará trabajando para crear un futuro mejor para Asturias, siempre en base a nuestros valores de generosidad, compromiso y colaboración, porque Asturias lo merece.