Papas, toreros, subvenciones y permutas republicanas

Vean cómo nivela por abajo una colega del telediario con más audiencia en España: "El papa Francisco tenía dos grandes pasiones en su vida: Dios y también el fútbol". Además de sobrar ese "también", Bergoglio parece que ponía una vela al Altísimo y otra al exoviedista Emilio Lángara. Lo malo es que desarrolla y mete a tope la pata (ojo: actualizo datos): "Era hincha y también socio del equipo de su alma, el club argentino San Lorenzo. Fue el papa más futbolero de los 267 que ha tenido la Iglesia católica a lo largo de su historia". A ver: el fútbol reglado existe desde 1863. Desde entonces, pues, hubo 12 papas, no 267. Sería guapo, pero no consigo figurarme a san Hormisdas o san Silverio (sumos pontífices en el siglo VI) bufanda al viento y animando a voces destempladas al club de su ciudad natal, al Frosinone Calcio (que ni existía, claro). Tampoco, a Adriano VI (siglo VIII) desesperado por otra derrota del Football Club Utrecht (que tampoco se había fundado, claro). No.

---

Pero gracias a los boletines informativos compruebo que no ha variado el lema regidor de los humanos: Yo no fui, fue el otro, aquella es la responsable, no tengo la menor culpa, actué correctamente... De lo que se trata es de mantener el tipo, aun en las peores circunstancias. Temple y firmeza y caradura plúmbea. Como la de aquel diestro ("torero de a pie", "matador de toros" lo define el DLE) del que me hablaba el escritor Félix Grande en las gozosas tardes onubenses de los veranos de La Antilla. Imagínense la escena. Plaza de toros. Andalucía. Una calor femenina y bíblica, un ardimiento total en tendidos y albero. Torero malo a más no poder, desastroso por ignorante en su matarife oficio, por cobardía también. Horrible con la capa. Peor aún si cabe con la muleta. Ni acierta a matar ni atina a descabellar. Carnicería vomitiva. Le devuelven al corral lo que queda del toro. Bronca descomunal. El público quiere comérselo por estafador. Le endilgan todos los insultos posibles. El diestro nada diestro se retira, sin embargo, tan tieso como digno, a paso lento y medido, muy compuesto. Le comienzan a llover almohadillas, le lanzan frutas y hortalizas, casi lo descalabra alguna lata de refresco. Entonces, detiene su andar, mira al enfurecido respetable y amenaza muy serio: "Vais ustedes a dar lugar a que no vuelva a torear en esta plaza". ¿A qué personajes públicos actuales asocian ustedes tal pretérita chulería?

---

Tras la espantosa tragedia de la mina de Zarréu ("Cerredo" en castellano), mi nuevo amigo invisible recorta y me envía un titular desafortunado por la cosa verbal: "La empresa de Cerredo no cobró la subvención que le dio el Ministerio". No me aclaro. ¿El Ministerio le dio o no le dio una subvención? Si se la dio, tuvo la empresa que cobrarla, pues "dar" es sinónimo de "entregar". ¿Que no se la entregó? Entonces, es que el Ministerio no se la dio. ¿Que lo que se quiso decir fue “concedió”? Pues que lo hubiese dicho, caramba.

---

Un amigo detiene mi paseo por el Muro: "¿Ya te has enterado? Mira, en este titular digital lo pone: "El Principado plantea permutar Príncipe de Asturias para su reforma". ¿Qué te parece?” Sonrío. "Permutar" es cambiar algo por otra cosa, según recoge el DLE. Así que parece ser que el Principado propone no solo cambiar al Príncipe de Asturias (si hubiere hoy tal varón) por algo, sino que también proyecta reformarlo. Deduzco, por fin, que se habla de una avenida gijonesa. "Será un redactor republicano", respondo.

---

No me cabrean estos malos decires, no soy fanático de batalla tan perdida. Me limito a dar fe de lo que hay que oír y leer para no ser cómplice silencioso de tanto disparate. Ya he aprendido la lección de Jorge Luis Borges: "Yo me entristezco en lugar de enojarme".