La ironía gana el premio

Siempre quise escribir como Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) y tanto fatigué todas −repito: todas, ahora que van a surgir por doquiera sedicentes relectores− sus obras que acabé pareciéndome físicamente (al decir de generosos amigos), solo físicamente, a ese dominador total de la ironía. Lo tengo por segundo en el podio español, solo tras Miguel de Cervantes, a quien tanto admira. De modo que me desparramo a los pies del buen tino que han tenido los jurados y juradas del "Princesa de Asturias" de las Letras 2025.

Sin embargo, me apresuro a declarar −ahora que van a surgir por doquiera expertos mendocianos− cuánto me ataca a los nervios esa nada santa distinción que suele hacerse entre dos supuestos Eduardo Mendoza: el serio y el de risa. El serio −dicen− es el que trata temas hondos, graves, históricas historias ("La isla inaudita", "El año del diluvio", "Una comedia ligera", "Riña de gatos"… u otras que más adelante citaré). El Mendoza de risa −dicen− es el de las novelas que protagonizan ese anónimo interno de un manicomio, al que las circunstancias meten a detective ("El laberinto de las aceitunas", "El enredo de la bolsa o la vida"… u otras que más adelante también citaré), o un astronauta, o Fulgencio Putucás, obispo desubicado en Barcelona. Pues un servidor no lo ve así. Creo que hay un solo Eduardo Mendoza, extraordinario escritor, dueño de todos los registros literarios posibles, lector experto (prologó a un Zorrilla "menor", domina la vida y obra de Baroja…) para quien la ironía es la madre de todos los corderos narrativos. ¿Que una de sus novelas o un párrafo de sus novelas mueve a risa, impele a carcajada? Pues qué bien. ¿Que otras líneas nos llevan a fruncir el ceño reflexivo al carecer de gracia por trágicas? Pues qué bien. Sírvanos Cervantes de prueba: ¿Es el Quijote serio o de risa? ¿Es seria "La Galatea" y de risa "El licenciado Vidriera"? Estas etiquetas me temo que solo sirven a los entomólogos de la literatura para puntuar en oposiciones.

Antes de que me paren para preguntarme, hago lista de mi particularísima guía de lectura mendociana. Comenzar por "La aventura del tocador de señoras". Seguir por la (quizá) cumbre "La ciudad de los prodigios". Entender por qué martirizó (por mal explicada) a generaciones de estudiantes "Sin noticias de Gurb". Admirarse de la revolución que produjo en 1975, en España, "La verdad sobre el caso Savolta". Tener a mano "El misterio de la cripta embrujada" y "Tres enigmas para la Organización". Las demás obras (no olvidemos el teatro) vendrán por añadidura. ¿No tiene bajonas, caídas de fuerza? Sí. Hasta en eso es cervantino el Premio Princesa, pues tampoco todas las novelas ejemplares de Cervantes son para caer de espaldas… aunque ojalá yo hubiese firmado la peor.

Y como remate de lo dicho, les copio un párrafo de una novela de Mendoza. Contexto: el alcalde de Barcelona ensueña. Un macero le anuncia la visita de "un caballero de Olot". Se le aparece un aparente ángel bueno. Muere el regidor. Va al infierno y allí se encuentra con Satanás, en quien reconoce a aquel presunto ángel y que acalla las protestas por engaño del alcalde: "Has de saber que los demonios podemos adoptar la forma que más nos convenga para tentar a los mortales, pero no la de un santo ni la de un ángel ni mucho menos la de Dios Nuestro Señor ni Su Santísima Madre; por eso dije ser ‘un caballero de Olot’, que es lo más próximo que conozco a un cuerpo celestial". Ahora pregunto: ¿es de una novela seria o de risa? n