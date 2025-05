El cónclave de Feijóo excluye a Ayuso

Es difícil odiar a Feijóo, amarlo es un sentimiento que nadie se plantea ni en el PP. En cambio, es fácil odiar a Sánchez, pero la animadversión se diluye al advertir que la única alternativa momentánea es el presidente de los populares. El sobresalto continuo que impone el presidente del Gobierno, un temerario que atrae las catástrofes para sobrevivirlas, contrasta con un jefe de la oposición que por fin permite entender en qué consiste la "muerte térmica" universal por igualación de las pasividades. Las oportunidades desperdiciadas apuntan a innumerables. Ya se trate de Koldo o el apagón, por no hablar del "periodo de reflexión", cuesta encontrar un escándalo explotado con éxito por la derecha.

Cada vez cuesta más entender a Feijóo, salvo que se evoquen los siete años de viacrucis de Rajoy durante el zapaterismo. La soledad absoluta del presidente del PP asombra en su último chiste. Al convocar a la desesperada un Congreso ordinario con trazas de extraordinario, resume que "después del cónclave del Papa, el cónclave del Pepé". Un error desgraciado en el montaje del acto con plasma muestra los rostros de estupefacción de los dirigentes populares, ante el desgraciado juego de palabras. Hay que remontarse a los chistes de Arévalo, para establecer comparaciones adecuadas.

Cónclave, dícese de una reunión de 133 hombres con faldas y una edad media por encima de los setenta años, que eligen a otro hombre de esa edad. Asimilar esta figura exclusivamente varonil a un partido contemporáneo solo es posible recordando que Feijóo no transmite un deseo de exclusión de Isabel Díaz Ayuso, sino su obsesión con la presidenta madrileña que le viene royendo márgenes en valoración personal. De hecho, la accidentada presentación del Congreso masculino contiene una mención apresurada a que la idea se le ocurrió, en secreto, antes de que su rival interna la planteara en público. Feijóo no es el político que no quiere ser presidente, es el político que no quiere ser. Dan ganas de dejarlo en paz.