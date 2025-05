¿Cuándo vamos a saber qué pasó en el apagón?

La complejidad es enemiga de la política al estilo TikTok, tan instantánea como simplista y, en consecuencia, polarizadora. El Gobierno no ha conseguido instalar un relato plausible sobre el "cero eléctrico" que sufrió la península ibérica el pasado 28 de abril. En un primer momento atizó con dureza a Red Eléctrica, a las "eléctricas", a los "hiperricos" de las eléctricas sin descartar el ciberataque. Este miércoles, la vicepresidenta Aagesen empezó a dar datos en el Congreso en lugar de proclamas fangosas. Y situó el origen del incidente en Sevilla, Granada y Badajoz. También sabemos que en los días, semanas y meses previos hubo oscilaciones en la red. Y también saben los expertos que, desde la conexión de los países de los Balcanes a la red europea, la frecuencia de las oscilaciones se ha incrementado en todo el continente. Lo que seguimos sin saber es por qué se produjo un apagón en cascada y por qué no se pudieron aislar las oscilaciones procedentes de las fuentes asíncronas del sistema que no son otras que algunas renovables. Incluso para los expertos, la caída en solo cinco segundos es lo que no se explica por el momento a pesar de los billones de datos analizados hasta el momento. Hay quien considera que no lo sabremos jamás por la circunstancia que se produce en España de que el operador del sistema y el transportista de la energía son la misma empresa.

Igual todo tiene una explicación más sencilla. Y estamos ante uno de esos casos en los que el orgullo de Sánchez supera su innata capacidad de contorsionismo. Hace solo una semana, el presidente del Gobierno presumía, y con razón, de que una parte del diferencial de crecimiento económico español respecto al resto de Europa proviene del bajo precio de la energía gracias a la apuesta del Gobierno por las renovables. Explicar el apagón igual sería tan sencillo como decir que una parte de ese ahorro debería haberse dedicado a adaptar la red de transporte a un uso intensivo de fuentes de generación asíncrona que requieren más elementos de estabilización diseminados por la red. Justo en la zona que señala la vicepresidenta es donde se conjugan una gran cantidad de centros de generación de renovables con una mayor debilidad de la red. La hipótesis de la debilidad de la red también se ve reforzada por la apuesta de estas dos últimas semanas por la producción en centrales de ciclo combinado que no solo va a impactar en los beneficios de las empresas sino, especialmente, en el bolsillo de los ciudadanos. Eso lo sabía perfectamente la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor que ya en el año 2024 visitó a casi todos los presidentes de las comunidades autónomas para rogarles que presionaran a Sánchez para impulsar esas inversiones. En la era de la transparencia igual es más recomendable explicar la complejidad de lo que pasó que no esperar a que aparezca un whatsapp de Corredor vete a saber con quién. La ocultación y la falta de relato desgasta al Gobierno incluso en las encuestas del CIS de Tezanos. Como dijo la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la presentación del estudio Tendencias Informativas de Prensa Ibérica en la CEOE, la velocidad es enemiga de la veracidad y las emociones de los datos. Quedémonos siempre con la veracidad y con los datos.