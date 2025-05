The Art of the Fire

En su libro "The Art of the Deal", Donald Trump se autodefinía como un maestro de la negociación. Sin embargo, Tony Schwartz, el periodista que escribió el libro como coautor, ha declarado que fue su "mayor arrepentimiento en la vida", expresando remordimiento por haber contribuido a crear una imagen mitificada de Trump. Hoy, desde el Despacho Oval, Trump parece haber perfeccionado otro arte: el de provocar incendios políticos para luego presentarse como el único capaz de apagarlos.

La reciente escalada arancelaria con China no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más amplia y caótica. En los últimos meses, Trump ha impuesto tarifas masivas a una larga lista de países, desde aliados históricos como la Unión Europea o Canadá hasta socios estratégicos como Corea del Sur o México, justificando cada golpe arancelario con una mezcla de nacionalismo económico y oportunismo político. Las tarifas han fluctuado de forma errática –hoy se imponen, mañana se suspenden, pasado se renegocian– en una estrategia de confusión que convierte el comercio internacional en una montaña rusa diplomática. El ejemplo más reciente es el acuerdo arancelario con el Reino Unido, presentado como histórico pero que, en la práctica, apenas reduce fricciones en sectores menores y excluye los puntos más sensibles de la relación bilateral.

Con China, el patrón se repite. En abril, Trump impuso un arancel del 145% a las importaciones chinas, lo que provocó represalias inmediatas de Pekín con un 125% sobre productos estadounidenses. El caos se apoderó de los mercados y los medios hablaron de una nueva Guerra Fría comercial. Semanas después, Trump anuncia un acuerdo de "rebaja mutua" de aranceles, firmando una tregua de 90 días. Según el compromiso alcanzado esta semana en Ginebra, Estados Unidos reducirá sus aranceles del 145% al 30%, mientras China los bajará del 125% al 10%. Una reducción temporal –no estructural– presentada como un éxito diplomático. Como en anteriores episodios, el ciclo se repite: Trump fabrica la crisis, amplifica el desastre y luego vende la solución como si fuera un logro. Y los titulares lo acompañan.

Pero mientras los focos iluminaban la confrontación con China, en las sombras se gestaban ataques mucho más profundos al Estado de derecho. Bajo la cortina de humo del conflicto comercial, la Casa Blanca avanzaba con deportaciones sin debido proceso, purgas judiciales y medidas autoritarias que pasaban desapercibidas entre una avalancha de titulares diseñados por y para Trump.

Su retórica –"no estoy seguro de que todos tengan derecho al debido proceso"– ya sería escandalosa en un candidato cualquiera, pero en un presidente en funciones roza lo golpista

En medio del ruido mediático, el presidente ha impulsado una ofensiva silenciosa contra los principios constitucionales del país, empezando por el debido proceso. Su retórica –"no estoy seguro de que todos tengan derecho al debido proceso"– ya sería escandalosa en un candidato cualquiera, pero en un presidente en funciones roza lo golpista. Mientras los titulares hablaban de tarifas, su equipo jurídico aceleraba deportaciones sin autorización judicial, incluyendo la de una estudiante universitaria y un joven solicitante de asilo. Casos que fueron anulados por jueces… pero con los deportados ya en el aire. Un ataque en toda regla al Estado de derecho, ejecutado con cinismo y transmitido con indiferencia.

Paralelamente, Trump ha rediseñado el Departamento de Justicia como un instrumento de revancha. No solo ha destituido a todos los fiscales nombrados por Biden –como si el sistema judicial fuera un tablero de ajedrez–, sino que ha colocado al frente de la "desinstrumentalización del DOJ" a Ed Martin, un activista pro-Trump vinculado con los eventos del 6 de enero de 2021. El zorro cuidando del gallinero.

Y si todo esto suena distópico, esperen: Trump ha sugerido públicamente reabrir Alcatraz como prisión federal. Aunque no ha emitido ninguna orden ejecutiva al respecto, la sola idea, lanzada con su habitual grandilocuencia narcisista, convierte lo absurdo en posible. No sería la primera vez que una ocurrencia suya se transforma en política real. De hecho, su administración ya ha deportado a cientos de migrantes, muchos sin antecedentes penales, a la mega prisión CECOT en El Salvador, invocando la Alien Enemies Act de 1798, una ley de tiempos de guerra. Además, se encuentra en negociaciones con Ruanda para establecer un acuerdo similar, externalizando así la detención de inmigrantes a países con historiales cuestionables en derechos humanos. Incluso ha planteado la posibilidad de enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos a cárceles en El Salvador, una propuesta que expertos legales consideran inconstitucional. Paradójicamente, el Reino Unido intentó un programa semejante el año pasado –deportar inmigrantes irregulares a Ruanda– y terminó por hundirse política y judicialmente, ante el rechazo masivo dentro del propio país. El mensaje está claro: el Estado punitivo no es solo una promesa, es una puesta en escena.

Mientras tanto, se desmantelan programas como Energy Star, no con una simple reducción presupuestaria, sino con la eliminación directa del programa tras recortes agresivos a la Agencia de Protección Ambiental. Energy Star, creado en 1992, ayudaba a identificar productos eficientes en consumo energético, facilitando el ahorro y el acceso a reembolsos. Su cierre dejará a los hogares estadounidenses con facturas más altas –hasta 450 dólares anuales por familia, según estimaciones oficiales– y eliminará un estándar que era referencia mundial. Todo para ahorrar, en teoría, apenas 32 millones de dólares al año.

Lo más inquietante no es que Trump utilice estas tácticas, sino que funcionen. Que los medios las repitan sin cuestionarlas. Que la ciudadanía, agotada o resignada, asuma que la política es ahora puro espectáculo. Pero no lo es. Bajo la teatralidad, se está reescribiendo el funcionamiento de una democracia.

Trump no quiere gobernar Estados Unidos. Quiere gobernar la narrativa. Y si para ello tiene que incendiar el sistema y luego posar con la manguera en la mano, lo hará una y otra vez.